به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر ، علی لاریجانی در نشست خبر پایانی سال 88 با خبرنگاران در پاسخ به سئوال خبرگزاری فارس درباره کاهش روابط دیپلماتیک ایران با انگلیس گفت: در این رابطه کمیسیون امنیت ملی اطلاعات بسیار دقیقی را جمع آوری کرده و مجلس این حق را برای خود محفوظ می داند که به خاطر رفتارهای سوء دولت انگلیس با دقت بیشتری روابط دو کشور را مورد بازنگری قرار دهد.

علی لاریجانی در پاسخ به خبرنگار ان اچ کی ژاپن در رابطه با حل مسائله هسته ای ایران گفت: حل بحث های انرژی هسته ای مکانیزم روشنی دارد و در شورای عالی امنیت ملی ابتکارات مختلفی در این زمینه مطرح شده ولی در کل ایران حل این مسئله را از طریق گفتگو دنبال می کند و زمینه های آن نیز وجود دارد.

وی افزود: برخی سعی دارند به این موضوع یک سویه نگاه کنند و به خاطر اینکه این منطقه منبع انرژی دنیاست نگاه خود را بر اساس آن تنظیم می کنند ولی باید این مسئله با یک نگاه همه جانبه مورد بررسی قرار گرفته و از طریق دیپلماتیک به صورت مسالمت آمیز در پی حل و فصل آن باشیم.

لاریجانی در پاسخ به سئوال روزنامه توسعه در رابطه با دستگیری مفسدان اقتصادی نیز مجلس از این اقدام قوه قضائیه به شدت حمایت کرده و بر مبارزه با مفاسد به صورت ریشه ای و جدی تاکید می کند البته قوه قضائیه هم قول داده این مسئله را به صورت ریشه ای مورد بررسی قرار دهند.

وی در پاسخ به سئوال خبرنگار تهران امروز در رابطه با مبادله سوخت هسته ای گفت: اگر فکر کنیم با مساعدت در رابطه با مبادله سوخت هسته ای مسائل هسته ای قابل حل است نگاهی سطحی به موضوع داشته ایم و ظاهر بحث این است که آنها در مورد مبادله سوخت هسته ای مشکل دارند بلکه مشکل آنها به هیچ وجه این موضوع نبوده و آنها در پی زیاده خواهی هستند و این حرکت را به صورت فریبکارانه و با چانه زنی های خود به شکل دیگری دنبال خواهند کرد.

در پاسخ به سئوالی درباره دیدار اخیر معاون رئیس جمهور آمریکا با مقامات عربستانی و اقداماتی در خصوص تشدید تحریم ها علیه ایران و همچنین اعلام آمادگی برخی کشورهای عربی برای همراهی آمریکا اظهار داشت: برداشت من از مجموع حرف های اخیر نمایندگان آمریکا یک نوع تفاوت و خواب آشفته در حوزه سیاست است.

وی افزود: خیلی مهم نیست که مقامات آمریکایی در سفرهایشان چه می گویند بلکه مهم این است تا آنها نتوانستند رفتاری مطابق با حرفهایشان داشته باشند، به طوری کلی رفتار آمریکا مغایر با شعار تغییر است.

لاریجانی در پاسخ به سئوال خبرنگار دیگری درباره بند 4 لایحه بودجه و و کاهش درآمدهای آن از 40 درصد به 14 درصد تصریح کرد: اولا 40 درصد ارزش نفت خام مربوط به شرکت نفت نبود بلکه این مقدار 30 درصد بود که حاصل از ارزش نفت خام و میعانات گازی بود.

وی ادامه داد: در ثانی 17 هزار میلیارد تومان سود و مالیات آن است که آنها خواستار برگرداندن این مبلغ بودند. حرف ما این است که بدنبال ناشفاف کردن بودجه نباشیم. مجموعه درآمدها در نهایت 14 درصد دیده شد که این حرکتی منطقی و دقیق است که برای شرکت نفت تفاوتی ندارد بلکه به شفاف کردن نظامات مالی کمک می کند.

رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سئوال خبرنگار دیگری که بررسی بودجه 89 را پس از انقلاب کم سابقه خواند و با اشاره به ایستادگی مجلس در موضع قانونی خود در خصوص درآمد هدفمند کردن یارانه ها خواستار اصرار مجلس در موضوع نظارت شد، گفت: منابع درآمدی دولت توسط مجلس یک و نیم درصد و اعتبارات هزینه ای نیم درصد تغییر داشت و در کل بودجه ارائه شده تغییرات آنچنانی به خود ندید. لذا نمی توان گفت که مجلس حالت ویژه ای در این بررسی ها داشته است.

وی اصرار مجلس بر درآمد 20 هزار میلیارد تومانی دولت از محل هدفمند کردن یارانه ها را بر اساس قانون مصوب قبلی مجلس خواند و تاکید کرد که هدف ما درباره این موضوع همسان سازی اجرای هدفمند کردن یارانه ها با بودجه و اسناد بالادستی بود.

رئیس مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه مجلس در نظارت بر حسن اجرای قوانین کار خود را به بهترین نحو ممکن انجام خواهد داد یادآوری کرد که بر اساس بودجه سال 89 کمیسیون برنامه وبودجه موظف شده که هر چهار ماه یکبار یک گزارش درباره عملکرد بودجه دولت بدهد و تخلفات را بررسی کند.

وی در پاسخ به سئوال خبرنگاری که پیشنهاد وی را برای متعادل کردن قیمت سود بانکی خواستار شد، گفت: نرخ سود بانکی موضوعی نیست که بتوان با دستور دادن و به زور آن را حل کرد مهم این است که روش ها را تصحیح کنیم و شرایط را به طور علمی برای سرمایه گذاری تسهیل نماییم.

عضو شورای عالی امنیت ملی درباره سفرهای خارجی خود بخصوص به کشور مصر و اینکه در این سفر وی حامل پیامی به مقامات مصری بوده است یا خیر اظهارداشت: سفرهای بنده به برخی کشورها بر اساس دعوت آن کشورها و اینکه آیا این سفر لازم است یا خیر صورت می گیرد.

رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: همانطور هم که پیش از این اعلام کرده بودند من در سفر به مصر حامل پیامی برای مقامات مصری نبودم بلکه برای برگزاری اجلاس بین المجالس به آن کشور سفر کردم که البته مذاکراتی هم درباره موضوع فلسطین با مقامات مصری صورت گرفت.

وی با اشاره به اینکه مصری ها در اصل دفاع از ملت فلسطین با جمهوری اسلامی ایران هم رای هستند خاطرنشان کرد: در مذاکرات انجام شده با مقامات مصری به این نتیجه رسیدیم که شاید در تکنیک ها تفاوت داریم. از آنجایی که ملت ایران و مصر دو کشور با صبغه قوی و تاریخی هستند از جهات مختلف با یکدیگر نزدیک اند البته ممکن است صهیونیست ها سعی کنند در نزدیکی این دو کشور به یکدیگر خدشه وارد کنند.

رئیس مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه همکاری جمهوری اسلامی ایران با مصر فواید زیادی برای کشورهای اسلامی دربر خواهد داشت، گفت: این نظر بنده است و ممکن است برخی نظرات دیگری داشته باشند اما تشخیص ما از شرایط منطقه ای این است.

خبرنگاری از لاریجانی پرسید در صورتی که تحریم ها علیه ملت ایران تشدید شود موضع جمهوری اسلامی ایران و بویژه نظر مجلس در این خصوص چیست که وی پاسخ داد: فکر نمی کنم درباره تشدید تحریم ها علیه ایران موضع مشترک و یکسانی وجود داشته باشد چرا که بعضی ها می گویند در شرایط فعلی تحریم ایران ایده مناسبی نیست لذا در این موضوع باید به مجموعه نظرات نگاه کرد.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام اضافه کرد: در اینکه برخی کشورها بدنبال تحریم جمهوری اسلامی ایران هستند شکی نیست اما نظرات متفاوتی در این زمینه وجود دارد. جمهوری اسلامی ایران برخلاف ادعای برخی از این کشورها هیچگاه نگفته است پیشنهادات را رد می کند بلکه معتقد است باید در زمینه های مختلف پیشنهادات مطرح شود و درباره آن مذاکره صورت گیرد.

ادامه دارد...