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۲۵ اسفند ۱۳۸۸، ۱۶:۳۹

1300 تن کالای اساسی در گلستان توزیع شد

1300 تن کالای اساسی در گلستان توزیع شد

گرگان - خبرگزاری مهر: معاون بازرگانی غله گلستان گفت: درآستانه فرارسیدن نوروز و به منظور تنظیم بازار و تامین کالاهای مورد نیاز مردم، هزار و 332 تن کالای اساسی از سوی این شرکت تامین و در اختیار شبکه توزیع قرار گرفته است.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، محدباقر منوچهری عصر سه شنبه به خبرنگاران در گرگان افزود: این کالاها شامل 337 تن روغن ،325 تن قند و 670 تن برنج محلی است.

وی خاطرنشان کرد: این کالاها در بسته بندی های متفاوت و با نرخ فروش مصوب دولتی و مطابق با جدول اعلام شده از سوی سازمان بازرگانی در سطح نمایشگاه های فروش بهاره استان توزیع می شود.

وی اظهار داشت: شرکت غله و خدمات بازرگانی گلستان هرساله با عنایت به مصوبات وزارت بازرگانی در جهت تنظیم بازار کالاهای اسای مورد نیازهم استانی ها نسبت به تامین اقلام مورد نظر در ایام خاص از جمله نوروز اقدام می کند.
 
منوچهری خاطرنشان کرد: در سال گذشته 190 تن روغن و 560 تن برنج در بازار توزیع شده است.
کد مطلب 1052921

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