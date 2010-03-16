اختصاص 90 میلیارد تومان برای چهار بانده کردن محور فیروزکوه

به گزارش خبرنگار مهر در بابل، محسن نریمان عصر سه شنبه در جمع خبرنگاران خبرگزاری ها افزود:حداقل تا شش ماهه نخست سال آینده فاز نخست کمربندی جنوبی بابل افتتاح و به بهره‌ برداری می‌رسد.

وی همچنین از افتتاح فاز نخست کمربندی جنوبی بابل در شش ماهه نخست سال 89 خبر داد و افزود: با توجه به بازدیدهای مکرری که از کمربندی جنوبی بابل به عمل آمده است و با اعتباراتی که به این کمربندی تخصیص یافت، حداقل تا شش ماهه نخست سال آینده فاز نخست این کمربندی در بابل افتتاح و به بهره‌برداری می‌رسد.

نریمان افزود: در نگاه منطقه‌ای به مازندران در صحن مجلس بالاتر از لایحه پیشنهادی بیش از 30 میلیارد تومان به جاده هراز اعتبار تخصیص یافت و زمینه چهار بانده کردن جاده فیروزکوه فراهم شد و در سال 89 با اعتباری بالغ بر 90 میلیارد تومان جاده فیروزکوه چهار بانده می‌شود.



وی با اشاره به اینکه توجه به اعتبارات ریلی و خط آهن کشور از مهم ‌ترین مصوبا ت مجلس در حوزه عمران است، اظهار داشت: دولت در برنامه پنج ساله دوم تلاش می‌کند تا در حد قابل توجهی شبکه‌های ریلی کشور را گسترش دهد.

نائب رئیس کمیسیون عمران مجلس از اتصال خط ریلی بندر فریدونکنار و بندر نوشهر به رشت خبر داد و افزود: از آنجایی که بندر فریدونکنار و بندر نوشهر ارتباط ریلی به رشت ندارد، با پیشنهاد ما در صحن مجلس مصوب شد مطالعات اولیه این طرح انجام تا در سال 89 اجرایی شود.

نریمان از تخصیص بودجه یک میلیارد ریالی به بنیاد علمی حریری بابل خبر داد و تصریح کرد: با پیشنهاد بنده در بودجه سال جاری و سال آینده برای دومین بار اعتبار یک میلیارد ریالی به بنیاد علمی حریری اختصاص یافت که این حرکت پسندیده مجلس برای حمایت از ان جی اوها، سازمان‌ها و نهادهای مردمی است.

نائب رئیس کمیسیون عمران مجلس عنوان کرد: تاکنون خیران زیادی در امر ساخت مساجد، تکایا، حسینیه و مدارس شرکت کردند، اما تاسیس بنیاد علمی حریری بابل کار منحصر به فردی برای پیشرفت کارهای پژوهشی و علمی بوده است که مرحوم حریری انجام داده و نیاز است از این بنیاد حمایت شود.

نماینده مردم بابل در مجلس بیان داشت : پیشنهاد بنده برای کمک به بنیاد علمی و حریری بابل مورد موافقت کمیسیون فرهنگی و تلفیق مجلس قرار گرفت و این بودجه یک میلیارد ریالی برای فعالیت‌های پژوهشی و علمی به بنیاد علمی حریری بابل تخصیص یافت.