به گزارش خبرگزاری مهر، محمود احمدی‌نژاد در حکمی مصطفی محمدنجار‌، سید‌علی ریاض‌، سید‌شهاب‌الدین صدر و مرضیه وحید دستجردی را به عنوان عضو شورای عالی جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران منصوب کرد. متن کامل حکم محمود احمدی‌نژاد به شرح ذیل است:

بسم‌ الله الرحمن الرحیم

جناب آقای مصطفی محمدنجار

سرکار خانم وحید دستجردی

جناب آقای سید‌علی ریاض

جناب آقای سید‌شهاب‌الدین صدر

در اجرای بند (2) قسمت (الف) ماده (4) قانون اصلاح موادی از اساسنامه جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران مصوب 24/2/1382 مجلس شورای اسلامی‌، به موجب این حکم جناب عالی را برای مدت چهار سال به عنوان عضو شورای عالی جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران برمی‌گزینیم. امید است با اتکال به خداوند متعال و همکاری سایر اعضای محترم آن شورا در انجام وظایف محوله موفق باشید.





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