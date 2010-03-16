توزیع 900 تن میوه شب عید در سیستان و بلوچستان آغاز شد

محمد رضا سرگزی در گفتگو با خبرنگار مهر در زاهدان با اعلام این خبر اظهار داشت: این میوه ها شامل سیب با قیمت 800 تومان و پرتقال با قیمت 750 تومان است .

معاون بازرگانی داخلی سازمان بازرگانی استان سیستان و بلوچستان افزود: این میوه ها در بازارچه های محلی شهرداری زاهدان، فروشگاه جنب پارکینگ شرکت نفت و محل دائمی نمایشگاه بین المللی زاهدان عرضه می شود .

وی عنوان کرد: همچنین 150 تن مرغ منجمد در شبکه توزیع قرار گرفته است که در زاهدان هر کیلوگرم مرغ 2 هزار و 200 تومان و در شهرستانها به قیمت هر کیلو دو هزار و 250 تومان به فروش می رسد .

سرگزی با اعلام اینکه تا پایان تعطیلات نوروز بیش از 800 تن مرغ منجمد در استان توزیع خواهد شد، گفت: قرار داد خرید مرغ کشتار روز با کشتارگاه ها منعقد شده و روزانه 15 تن مرغ کشتار روز هر کیلو به قیمت 3 هزار تومان در خرده فروشی ها عرضه می شود .

معاون بازرگانی داخلی سازمان بازرگانی استان سیستان و بلوچستان با تأکید بر اینکه بازرسان سازمان بازرگانی روزانه در چندین نوبت قیمت عرضه محصولات توسط اصناف مختلف در سطح بازار را بررسی می کنند، خاطرنشان کرد: شهروندان در صورت مشاهده هرگونه گرانفروشی می توانند با بازرسان این سازمان با شماره تلفن 124 تماس بگیرند تا به موضوع رسیدگی شود .