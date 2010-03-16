ورزش باد شدید به زیرساختهای صنعتی و شهری زنجان خسارت زد

محمد رضا براتی در گفتگو با خبرنگار مهر در زنجان با بیان اینکه طبق گزارشات رسیده سرعت ورزش باد امروز در برخی مناطق به 90 کیلومتر در ساعت نیز رسیده است، افزود: کلیه نیروها جهت کاهش خسارت های احتمالی، درآماده باش به سر می برند و نیروهای هلال احمر نیز برای امدادرسانی آمادگی کامل دارند.

وی با بیان اینکه کلیه نیروها به همین خاطر در آماده باش کامل قرار دارند، ادامه داد: با کاهش سرعت باد جمع بندی خسارت ها آغاز خواهد شد، با این حال طبق گزارشات اولیه خسارت وارده بالا است.

براتی افزود: به رغم همزمانی آخرین چهارشنبه سال با این پدیده، کلیه دستگاه ها باید با تلاش مضاعف، اقدام به تسهیل امور کنند و هماهنگی لازم نیز دراین رابطه صورت گرفته است.

مدیر کل مدیریت بحران استان زنجان افزود: در حال حاضر نیروهای ذیربط از جمله هلال احمر، آتش نشانی و شرکت توزیع نیروی برق استان زنجان در آماده باش کامل هستند تا به محض وقوع حوادث احتمالی به یاری شهروندان بشتابند.