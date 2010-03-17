زوران اسمیلسکی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان مطلب فوق در مورد دیدار تیمش برابر پرسپولیس اظهار داشت: شرایط روحی و جسمی بازیکنان تیم برای ارائه یک بازی زیبا مقابل پرسپولیس که تیم بزرگی است، بسیار خوب است. ضمن اینکه ما چیزی برای از دست دادن نداریم و با تمام توان مقابل پرسپولیس به میدان خواهیم رفت.

وی همچنین ادامه داد: پیش از آنکه به ایران هم بیایم پرسپولیس را می شناختم، ضمن اینکه امروز هم به وضعیت این تیم و کیفیت عملکرد بازیکنانش کاملا اشراف دارم و باید بگویم باقری و خلیلی ستاره‌های این تیم هستند.

سرمربی تیم پتروشیمی تبریز خاطرنشان کرد: من به عنوان مربی نمی توانم بگویم قطعا پرسپولیس را شکست می دهیم اما برای ارائه یک بازی قابل قبول مقابل این تیم مطرح آماده ایم. ما در این بازی ابتدا به فکر دفاع کردن هستیم و پس از آن با حملات عاقلانه باید دروازه این تیم را باز کنیم تا شرایطمان برای پیروزی فراهم شود.

اسمیلسکی در ادامه تاکید کرد: جام حذفی را در همه دنیا جام پیروزی تیم‌های کوچک بر تیم‌های بزرگ می نامند و همه اتفاقی ممکن است در آن بیفتذ که یکی از این اتفاقات هم شکست تیم مطرح پرسپولیس برابر پتروشیمی تبریز. البته من سالیان پیش به همراه تیم "بوراک" برابر تیم "ستاره سرخ بلگراد" که در اوج آمادگی قرار داشت در مسابقات جام حذفی آنهم در خانه حریف پیروز شدم، پس تجربه موفقیت در این دیدارها را دارم.

وی افزود: من 30 سال تجربه مربیگری در تیم‌های مختلف اروپایی و حتی تیم زیر 23 سال عراق را دارم. دراین بین این یکی از افتخارات زندگی فوتبالی من است که تیم خود را مقابل تیمی بزرگ و مطرح به نام پرسپولیس به میدان می فرستم، تیمی که علی دایی مشهور هدایت آن را برعهده دارد.

سرمربی تیم پتروشیمی تبریز در پایان گفت: دایی یک بازیکن بزرگ و درحال حاضر مربی قابل احترامی است اما من تجربه مربیگری بیشتری نسبت به وی دارم و تلاش می کنم از این تجربه برای شکست وی و تیمش به بهترین شکل استفاده کنم.

دیدار تیم‌های فوتبال پتروشیمی تبریز و پرسپولیس در مرحله یک چهارم نهایی رقابت‌های جام حذفی باشگاه‌‍های کشور عصر روز پنجشنبه هفته جاری در ورزشگاه یادگار امام تبریز برگزار خواهد شد.