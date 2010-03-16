10 هزار تن مرغ سرد در کرمان توزیع می شود

حمید قاسم نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهار داشت: توزیع مرغ سرد یارانه ای از امروز با قیمت هر کیلو دو هزار و 200 تومان در بازرهای مصرف کرمان آغاز شده است.

وی تصریح کرد: این اقدام در راستای تنظیم بازار و به مناسبت نزدیک شدن به سال جدید و جلوگیری از سوء استفاده و گرانفروشی و همچنین رفاه حال شهروندان، اقدام به توزیع 10 هزار و 70 تن مرغ سرد در کلیه فروشگاههای زنجیرهای و شرکتهای تعاونی مصرف کارمندی، کارگری و فرهنگیان و همچنین در 10 صنف برگزیده از جمله پنج راه 24 آذر، سه راهی احمدی، مقابل بولوار قدس، خیابان سرباز و ابوذر که با نصب پارچه مشخص شده اند، کرده است.

وی همچنین گفت: قیمت مرغ سرد به ازای هر کیلوگرم، دو هزار و 200 تومان و مرغ گرم به ازای هر کیلوگرم 3100 تومان است که از امروز آماده عرضه به متقاضیان است.