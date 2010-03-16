اجرای شش تئاتر خیابانی نوروزی در ساری

به گزارش خبرنگار مهر در ساری، محمد رضا اسماعیلی عصر سه شنبه در جلسه ستاد تسهیلات سفر شهرستان اظهار داشت: برنامه های متعدد فرهنگی و هنری در ایام تعطیلات نوروزی در ساری برگزار می شود.

وی خاطرنشان کرد: در آستانه تعطیلات نوروزی و با توجه به مسئولیت کمیته فرهنگی اداره فرهنگ وارشاد اسلامی شهرستان ساری در ستاد تسهیلات سفر شهرستان این اداره اقدام به برگزاری برنامه های متنوعی می کند.

وی تصریح کرد: انجام امور تبلیغاتی از جمله تهیه بنرهای خیرمقدم و نصب آن در اماکن تفریحی و ورودی های شهرستان ، تهیه بسته های فرهنگی و هزار جلد کتاب جهت اهدا به مسافرین نوروزی و اجرای شش تئاتر خیابانی توسط گروه های نمایشی شهرستان در پارک و ساحل دریا از جمله برنامه های این اداره در ایام نوروز است.

شهرستان ساری مرکز مازندران بیش از 500 هزار نفر جمعیت دارد.



