به گزارش خبرنگار مهر، دبیرکل فدراسیون فوتبال عصر دوشنبه در نامه‌ای به سازمان لیگ دستور کسر 3 امتیاز از تیم فوتبال استقلال اهواز به دلیل پرداخت نکردن مطالبات طلبکاران را صادر کرد که پس از مذاکره مدیران این باشگاه اهوازی، این مشکل برطرف شد.

عزیز محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان مطلب فوق اظهار داشت: پس از صحبت‌هایی که مدیران این باشگاه با مسئولان فدراسیون فوتبال انجام دادند، کسر امتیاز از این باشگاه اهوازی منتفی شد.

رئیس سازمان لیگ برتر همچنین خاطرنشان کرد: مقرر شد بخشی از بدهی‌های باشگاه استقلال اهواز از طریق حق پخش و حق تبلیغات محیطی پرداخت شود و پرداخت بخش دیگری هم از این مطالبات طی روزهای آینده توسط مسئولان این باشگاه صورت گیرد.

تیم فوتبال استقلال اهواز در حال حاضر با کسب 28 امتیاز از 29 بازی گذشته خود در رقابت‌های فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور در رده هفدهم جدول رده بندی این مسابقات قرار گرفته است.