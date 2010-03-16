آخرین جلسه شورای شهر در سال 88 برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، معصومه ابتکار رئیس کمیته محیط زیست شورای شهر روز سه شنبه در آخرین جلسه شورای شهر تهران در سال 88، گزارشی از بازدیدهای دوره ای کمیته از مناطق 22 گانه شهرداری تهران ارائه کرد و افزود: کمیته محیط زیست در یکهزارو 586 نفر ساعت بازدیدی از مناطق شهرداری تهران و پروژه های فنی و عمرانی، پروژه های بازیافت، مجموعه های ورزشی فرهنگی و هنری، پروژه های ساماندهی صنایع و مشاغل شهری ـ وضعیت پسماندها، وضعیت بافتهای فرسوده و شبکه فاضلاب و معضلات آب تهران داشته است.

وی در گزارش مربوط به محیط زیست تهران در سال گذشته با اشاره به وضعیت نامطلوب و بحرانی فاضلاب برخی مناطق تاکید کرد: متاسفانه آلودگی آب و فاضلاب در برخی مناطق وضعیت بحرانی دارد در حالی که این بحث زیست محیطی ملی است و دولت باید در این زمینه اقدام کند.

وی خاطرنشان کرد: دولت باید نسبت به توسعه شبکه فاضلاب اقدام کند چرا که اجرای طرحهای فاضلاب هزینه بر است و اعتبار آن را تنها مدیریت شهری نمی تواند تامین کند.

ابتکار در ارزیابی و بررسی شاخصهای زیست محیطی مناطق 22 گانه شهرداری تهران گفت: مناطق 1،2،3،4،9،11،13،20 و 21 شهرداری تهران از نظر رعایت شاخصهای زیست محیطی وضعیت مطلوب و قابل قبولی دارند.



قدردانی اعضای شورای شهر از قاری جلسات شورا

در ادامه جلسه از سوی احمدمسجد جامعی عضو کمیسیون فرهنگی واجتماعی شورای شهر تهران تابلوی خطی قرآنی به نایب رئیس شورا مهندس حسن بیادی به خاطر تلاوت قرآن کریم در جلسات شورای شهر اهدا شد.

مسجد جامعی در این خصوص گفت: قرآن در ایران به سبکهای مصری قرائت می شود با وجودی که تلاوت قرآن به سبک ایرانی در گذشته های نه چندان دور وجود داشته است.

وی خاطرنشان کرد: نایب رئیس شورای شهر در تلاوت قران بیشتر توجه به معنای آیه ها دارد و به سبک ایرانی آیات قرآن را تلاوت می کنند.

وی در ادامه با اشاره به رحلت مرحوم حاج احمد آقا خمینی گفت: خاطره ای از ایشان به خاطر دارم که نقل می کردند امام خمینی (ره) در هنگام تلاوت قرآن کریم از چندین جلد قرآن استفاده می کرد.



مهندس چمران در این جلسه با اشاره به رحلت یادگار حضرت امام گفت: حاج احمد آقا شخصیت بزرگی بودند که همگام و همدل همراه امام بودند و با تمام حسن نیت و جان دل خود فداکاری کردند و دیری نپایید که بعداز امام به دیار ابدی شتافتند.

وی همچنین به 29 اسفندماه سالروز ملی شدن صنعت نفت اشاره کرد و افزود: روز ملی شدن صنعت نفت یکی از روزهای مهم تاریخ کشور است که در آن روزهایی که ایران در دنیا ناشناخته بود با یک وحدت و تلاش دائمی در مقابل کشور انگلیس ایستادگی شد و صنعت نفت ملی اعلام شد.