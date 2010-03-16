ایران مقتدر و متحد است/ نگران نصب موشک پاتریوت در منطقه نیستیم

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین امیر عبداللهیان در مصاحبه ای با روزنامه البلاد به سئوالانی در مورد مسئله هسته ای و تحریمهای احتمالی جدید آمریکا و غرب، حضور نظامی آمریکا در منطقه و اقدام اخیر آن به استقرار سیستمهای ضد موشکی در بعضی از کشورهای خلیج فارس، مسئله عراق، روابط ایران با سوریه و تحولات داخلی جمهوری اسلامی ایران پاسخ داد.



*سوال: ایالات متحده و اتحادیه اروپا برای اعمال تحریمهای جدید علیه ایران به علت برنامه هسته ای آن اعلام آمادگی کردند و ایالات متحده در حال کسب مواضع تایید کننده این رویکرد است. آیا در این صورت می توانیم مذاکرات را به بن بست رسیده به شمار آوریم؟



- ما معتقدیم که راه مذاکرات باز است. در مورد اعمال تحریمهای جدید پس از گذشت 30 سال تحریم ما دستاوردهای مهمی در داخل داشته ایم. این مسئله امر تازه ای نیست. سیاست اعمال تحریمها شکست خورده است و ما با برنامه با آن برخورد می کنیم. اساسا در دنیای کنونی تحریم با سیاست جهانی شدن اقتصادی منافات دارد مضافا اینکه ایران دارای منابع انسانی و اقتصادی غنی و متنوعی است و در نتیجه سخن گفتن از این تحریمها چیزی جز یک جنگ روانی نیست.



* درست است که در رابطه با مسئله تحریمها تجربه کسب کرده اید ولی اگر مجازاتهای تازه ای علیه کشورتان اعمال شود آیا استراتژی برای تعامل با این تحریمها دارید که شاید شدیدتر از مجازاتهایی باشد که طی 30 سال گذشته علیه ایران اعمال شده است؟



- مطمئنا ما از تحریمها استقبال نمی کنیم ولی در صورتی که تحریمهای جدیدی اعمال شود ما برنامه های دقیقی برای مقابله با آن داریم. سیاست اعمال تحریم غیرمنطقی و ناکارآمد است. به عنوان مثالی از غیر منطقی و غیر انسانی بودن تحریمها، در مسئله عدم فروش هواپیما مردم به دلیل مشکل تحریمها وسقوط هواپیماهای مسافری قربانی دادند. به خاطر این امر مخالف با حقوق بشر افراد زیادی قربانی شدند ولی مسئله در چارچوب جنگ روانی است. امیدواریم عقلای کاخ سفید ایالات متحده را از اتخاذ سیاستهای غلط، نادرست و سناریوهای تکراری و غیر عقلایی نجات دهند.



* ولی در مورد تهران چه؟ روش ایران در تعامل با پرونده هسته ای به بازی موش و گربه تشبیه شده و جامعه بین المللی معتقد است که شما به تعهدات خود پایبند نشدید و پیشنهاد موجود را رد کردید. چرا تلاش نمی کنید به جای اصرار بر موضع خود ایران را از اعمال تحریمهای بیشتر دور نگه دارید؟



- پیشنهادهایی پیرامون غنی سازی اورانیوم در مذاکرات و مصاحبه ها مطرح شده است. ما در تعامل با این پیشنهاد که به موجب آن اورانیوم غنی شده به میزان حدود 3 درصد با اورانیوم غنی شده به میزان حدود 20 درصد مورد نیاز راکتور تحقیقاتی تهران مبادله شود و یا خرید سوخت مورد نیاز جدی هستیم و برای اطمینان از دریافت اورانیوم خواستار ضمانت و تضمین لازم شدیم به طوری که تبادل در خاک ایران انجام گیرد ولی تا کنون طفره رفته اند. روشن است که هدف از این پیشنهاد متوقف سازی برنامه غنی سازی بود به بهانه اینکه ما نیازهای شما را برآورده خواهیم کرد. اجازه دهید از شما بپرسم چگونه می توانیم به کسانی اعتماد کنیم که مانع فروش هواپیمای مسافری و قطعات ساده آن به ما شدند و سبب سقوط بسیاری از هواپیماهای غیر نظامی ایران شده اند. چگونه می توانیم امروز در مسئله هسته ای به آنها اعتماد کنیم؟ بسیاری از کشورهای منطقه موافقتنامه هایی پیرامون همکاری هسته ای به امضا رساندند ولی کجاست اجرای این موافقتنامه ها؟ ما امروز در منطقه این فناوری را در اختیار داریم که فعالیتی علنی و تحت نظارت آژانس بین المللی انرژی اتمی است و قصد استفاده از سلاح هسته ای نداریم زیرا شرعا حرام است و مقام معظم رهبری و مسئولین نظام بارها آن را اعلام کرده اند و طرفهای مقابل هم می دانند که ما به دنبال سلاح هسته ای نیستیم.



* اخیرا سیستمهای ضد موشکی آمریکائی در چهار کشور خلیج فارس نصب و تاکید شد که ایران را مورد هدف قرار نخواهند داد بلکه نتیجه همکاری نظامی طولانی است و با این وجود با نارضایتی از سوی ایران مواجه شد. برای شما در این مسئله چه چیز تازه ای وجود دارد اگر ما در مورد یک همکاری و همپیمانی صحبت می کنیم که به سالهای قبل مربوط می شود؟



- امنیت منطقه نباید در دست نیروهای فرامنطقه ای باشد بلکه کشورهای منطقه باید امنیت آن را فراهم کنند. بعضی از کشورهای منطقه دارای نیرو و توان نظامی بومی مناسبی هستند و این موجب افتخار است. از این رو، حفظ امنیت منطقه تنها از طریق تقویت توان کشورهای آن تامین می شود نه با تبدیل آن به یک زرادخانه نظامی نیروهای خارجی زیرا این امر به تامین امنیت کمک نمی کند.



* اجازه دهید واقع بین تر باشیم. آیا نمی بینید که منطقه امروز به صورت یک مجموعه اقتصادی درآمده که امنیت آن و حمایت از آن یک اهتمام جهانی شده به نحوی که نمی توان آن را در بعد جغرافیایی منحصر کرد و آیا شما از حضور نیروهای همپیمان در منطقه که با راهزنان دریایی و قاچاق و تروریسم تعامل می کنند استفاده نکردید؟ در مورد نصب موشک پاتریوت چه دیدگاهی دارید؟



- دکترین دفاعی جمهوری اسلامی ایران بر مبنای تعامل با کشورهای منطقه تبیین شده است و برنامه دفاعی ما حمایت و دوستی با کشورهای منطقه را نیز شامل می شود. نصب موشک ما را نگران نمی کند. ما در مورد مصلحت کشورهای منطقه صحبت می کنیم، ما در همجواری افغانستان و عراق قرار داریم که هر دو از سوی الایات متحده اشغال شده اند و در آنها پایگاههای نظامی ایجاد کرده و نصب موشک برای ما شبیه به یک بازی است و چیز جدیدی نیست اما امنیت منطقه باید توسط اهل منطقه و در تعامل مشترک تأمین شود. نیروهای فرا منطقه ای مصلحت ما را نمی خواهند و بدنبال منافع خود هستند.



* اگر ایران نصب موشکهایی را محکوم می کند که نتیجه موافقتنامه هایی است که کشورهای منطقه با اراده کامل سیاسی و حاکمیت خود آنها را به امضا رسانده اند چرا از جهان می خواهید که به اراده شما در توسعه برد موشکهای ایران که نتیجه همکاری نظامی ایران با دوستان خود می باشد احترام بگذارد؟ چرا حتى احساس نگرانی کشورهای منطقه نسبت به این موشکها را نمی پذیرید؟



- ایران اعتراضی نسبت به روابط کشورهای شورای همکاری با کشورهای جهان و نیز موافقتنامه هایی که به امضا می رسد ندارد و کشورهای منطقه حق طبیعی در خرید هر چه که می خواهند دارند. ما به همکاری بین کشورهای شورای همکاری خلیج فارس و کشورهای جهان احترام می گذاریم ولی ایران می خواهد همواره کشورهای منطقه را قوی ببیند و دیگران خود را بر منطقه تحمیل نکنند یا اینکه بخواهند به منظور وارد آوردن فشار بر ایران جهت دست برداری از برنامه صلح آمیز هسته ای خود را تحمیل کنند و موافقتنامه هایی بر منطقه تحمیل شود. موشکهای ما دفاعی است و هیچ کشوری را جز دشمن ایران هدف قرار نمی دهد. امروز آمریکا و بعضی از کشورها می خواهند به جای کشورهای منطقه تصمیم بگیرند می خواهند بگویند که کشورهای منطقه قادر به اداره خود نیستند وعراق و افغانستان را با همین بهانه ها اشغال کردند. ما می خواهیم کشورهای منطقه دارای رونق کامل اقتصادی، آباد و قوی باشند چرا که منطقه این ظرفیت را دارا می باشد و رهبران منطقه نیز شرایط را بخوبی درک می کنند.



* آیا با من همنظر نیستید در اینکه ایران اولین استفاده کننده سیاسی از اشغال عراق و افغانستان بود. زمانی که این اشغال ایران را از دو دشمن که از قویترین دشمنان آن بودند به صورت مجانی رها کرد؟



- در مقابل ایران قوی نبودند اما سیاستهایشان امنیت منطقه را تهدید می کرد. درست است، تغییر این دو نظام در جهت تحقق بعضی از منافع ایران هم بود ولی ما با این اشغال که در آینده دخالت در هر کشور در منطقه را بنا می گذارد مخالف بودیم. کما اینکه در اشغال این دو کشور منطقه نا امن تر شد و ما نیز از جبنه امنیتی در مناطق مرزی با افغانستان و عراق ضررهای زیادی دیدم.



* به مسئله عراق منتقل می شویم، ایران به دخالت در انتخابات عراق متهم می باشد تا جائی که وجود لیستهایی به نام نامزدهای ایران در انتخابات عراق امری معروف شده است. ایران در مرحله آینده از عراق چه می خواهد؟



- آنچه که برای ما اهمیت دارد و ما را خوشحال می کند مشارکت گسترده ملت عراق در این انتخابات است. آری ما در عراق دوستانی از سنی، شیعه و کرد داریم که در انتخابات شرکت کردند و هر کسی که با رأی مردم در انتخابات پیروز شود ما از آن حمایت خواهیم کرد. من فکر می کنم که ایران نقش بزرگی را در بازسازی عراق و روند سیاسی این کشور ایفا کرده و هدف ما وجود عراقی امن، آباد و برخوردار از ثبات می باشد.



* شما می گویید که در روند سیاسی نقش ایفا کردید. آیا این امر دخالت در امر عراق به شمار نمی رود؟



- ایران با همه گروههای عراقی تعامل می کند. حتى قبل از برچیده شدن نظام صدام حسین بسیاری از معارضین اعم از کرد و سنی و شیعه با ایران ارتباط داشتند و صدها هزار پناهنده عراقی در ایران بودند. نفوذ ما در عراق پوشیده نیست. تعداد زیادی از افرادی که امروز در عراق حکومت می کنند اعم از سنی، شیعه و کرد از دوستان ایران هستند از این رو این دخالت نیست بلکه نفوذ است. در انتخابات دخالت نکردیم و اعتقادی به مداخله در امور داخلی کشورها نداریم.



* صحبتهایی بود در مورد درخواست جبران خسارتهای جنگ با عراق از سوی ایران. آیا از افرادی که آنها را (دوستان ایران در عراق) می نامید در دستیابی به این جبرانها در آینده استفاده خواهید کرد؟



- این یک مسئله دیگری است که شأن خود را دارد. آنچه امروز مهم است آن است که از توان خود برای بازسازی عراق و کمک استفاده کنیم زیرا امنیت عراق، امنیت ایران و منطقه است. ما عراق را یک کشور عربی و اسلامی به شمار می آوریم و عربی باقی خواهد ماند و تهمتهایی مبنی بر اینکه تلاش داریم عراق را یک کشور فارسی کنیم قویا رد می کنیم. نا امنی عراق یعنی نا امنی منطقه و این به نفع هیچ طرفی نیست. همه کشورهای منطقه باید به عراق کمک کنند تا به وضع عادی بازگردد.



* بحران چاه فکه پایان یافت و ایران به اشغال این چاه و سپس خروج از آن اقدام کرد. ایران با این مانور نفتی چه پیامی را می خواست برساند؟



- ما چاههای نفتی مشترکی را با عراق داریم و طی 30 سال گذشته حوادث متفاوتی به علت به هم خوردن میله های مرزی بدلیل جنگ عراق و ایران اتفاق افتاد که از راههای دیپلماتیک حل شد اما در مورد چاه فکه فکر می کنم از این حادثه خبری به خاطر نزدیک بودن زمان انتخابات سوء استفاده شد. من تاکید می کنم که ما به خاک عراق طمع نداریم و عراقیها این مسئله را به خوبی درک می کنند اما دیگران جوسازیهای تبلیغاتی کاذبی پیرامون آن شکل دادند.



* اوضاع داخی ایران را امروز چگونه می بینید؟



- اوضاع داخلی ایران پایدار است و فتنه ای که بعد از انتخابات به خاطر دخالتهای بیگانه تحریک شد را با مدیریت خوب مقام معظم رهبری و مسئولین نظام پشت سر گذاشتیم. مقام معظم رهبری همیشه بر تلاش برای جذب حداکثری و وحدت ملی تاکید دارند.



* آمریکا از سوریه خواستار دور شدن از ایران شد. آیا هر گونه نزدیکی در آینده بین سوریه و غرب موجب نگرانی شما خواهد شد؟



- روابط ما با سوریه قوی و بر مبنای اصولی ثابت است چه در مواضع منطقه ای یا بین المللی، بویژه در رابطه با مسئله فلسطین، اما موضوع توسعه روابط سوریه با هر طرفی این یک مسئله ای است که به سوریه مربوط می شود و در روابط ما با آنها تاثیر نخواهد گذاشت ولی برقراری روابط بین سوریه و رژیم صهیونیستی را بعید می دانیم زیرا تجربه نشان داده است که این رژیم خواهان صلح نیست بلکه یک رژیم جنگ طلب است.