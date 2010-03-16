برنامه ای برای سفر انتخاباتی ندارم/ مجلس بر اجرای قانون توسط دولت تاکید دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در نشست خبری خود با خبرنگاران در محل مجلس شورای ملی در پاسخ به سئوال خبرنگاری که درباره اهم برنامه های مجلس شورای اسلامی در حوزه اصلاح الگوی مصرف سئوال پرسید و افزایش صد درصدی بودجه جاری و عمرانی مجلس را مغایر با این موضوع خواند، اظهار داشت: مجلس افزایش صد درصدی در بودجه عمرانی و جاری خود نداشته است اما به بودجه عمرانی برای ساخت کتابخانه و موزه مجلس و منازل نمایندگان نیاز داشت. بودجه مجلس رشد کمتری نسبت به دولتی ها داشت و این رشد غیر عادی نبود.

وی افزود: بودجه مجلس در مقایسه با دیگر دستگاهها رقم نازلی است و ما بدنبال استفاده آن در حوزه های نرم افزاری، پژوهش و اقدامات موثر مجلس هستیم. سال اصلاح الگوی مصرف به معنای مانعی برای مصرف نیست بلکه برای استفاده و مصرف فصولی بودجه ای که برای خود نمایندگان گذاشتیم نسبت به همترازانشان کمتر است.

لاریجانی در پاسخ به سئوال دیگری درباره تاکید رهبر معظم انقلاب بر همکاری سه قوه در اجرای هر چه بهتر قانون هدفمند کردن یارانه ها عنوان کرد: مجلس درباره این موضوع همراهی کامل با سایر قوا دارد و محقق کردن قانون هدفمند کردن یارانه ها نگاهی است که در مجلس وجود دارد.

رئیس مجلس درباره نگاه جدید به بودجه نویسی در کشور گفت: باید ساختارهای بودجه نویسی در کشور دقیق تر و متحول شود. البته دولت نهم و دهم در این زمینه گامهایی برداشت اما این اقدامات کافی نیست. بودجه باید به صورتی نوشته شود که هم بخش های نظارتی را یاری کند و هم انجام کار را تسهیل نماید البته مرکز پژوهشهای مجلس کار تحقیقاتی خوبی درباره مدل بودجه نویسی انجام داده که امیدواریم برای بودجه سال آینده از آن استفاده شود.

وی در پاسخ به سئوال یکی از خبرنگاران که پرسید بر مبنای اظهار نظر برخی دولتمردان از جمله معاون اول رئیس جمهور کسانی در مجلس هستند که نمی خواهند هدفمند کردن یارانه ها در کشور انجام شود آیا این افراد در مجلس شناسایی شده اند که پاسخ لاریجانی به این سئوال این گونه بود: در مجلس کسی نیست که نخواهد قانون هدفمند کردن یارانه ها در کشور اجرا شود چرا که تمامی جریان های فکری موجود در مجلس اعتقادشان اجرای این قانون است و کار کارشناسی لازم هم در این زمینه از سوی نمایندگان انجام شده است. البته مجلس شورای اسلامی اصلاح الگوی مصرف از طریق هدفمند کردن یارانه ها با روشی پرشتاب را به نفع کشور نمی داند.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در پاسخ به سئوال خبرنگار دیگری درباره بررسی قانون انتخابات در مجمع تشخیص و اینکه آیا تشکیل کمیسیون ملی انتخابات با نظارت شورای نگهبان مغایرت دارد یا خیر، اعلام کرد که متنی که به عنوان قانون جامع انتخابات در مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح و پیگیری شده است حاوی نکاتی که در بیرون مطرح شد نیست و کاملا با آن مغایر است چرا که این قانون هرگز مانع نظارت شورای نگهبان بر انتخابات نیست.

لاریجانی ادامه داد: مدل در قانون جامع انتخابات مدل اجرا است که باید در مجمع بررسی شود و پس از تایید رهبر معظم انقلاب ، قوای سه گانه ملزم به اجرای آن شوند.

رئیس مجلس در پاسخ به سئوال خبرنگار دیگری که از سفرهای استانی وی با عنوان سفرهای زودهنگام انتخاباتی در فضای سیاسی و رسانه ای نام برد، تصریح کرد: من بنا بر انجام سفرهای استانی ندارم. بنده اگر به لاریجان هم سفر کنم این حرفها درباره سفرم هم زده می شود.

وی اظهار داشت: سفرهایی که بنده به استانها دارم غالبا با دعوت نمایندگان مجلس صورت می گیرد و بنده برنامه ای برای انجام سفرهای انتخاباتی ندارم.

رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سئوال خبرنگاری اولویت های مجلس در سال آینده را بررسی برنامه 5 ساله پنجم توسعه کشور، قانون تجارت، قانون مجازات اسلامی، قانون آئین دادرسی، قانون انتخابات ، قانون احزاب ، برگزاری انتخابات شوراها و همچنین پیشنهاداتی از سوی کمیسیون مربوطه برای تغییراتی در اجرای اصل 44 به منظور اجرا شدن بهتر آن خواند.

وی در پاسخ به سئوال خبرنگاری که خواستار بیان توقع مجلس از دولت شد، خاطرنشان کرد: انتظار ما این است که قانون در کشور رعایت شود و در این زمینه مجلس آماده همه گونه همکاری است. مجلس روی اجرای قانون مصر است.