الکترود اصلاح شده در دانشگاه مازندران طراحی شد

به گزارش خبرنگار مهر، احترام هاشمی نژاد دانشجوی کارشناسی ارشد رشته شیمی دانشگاه مازندران در تحقیقات خود الکترود اصلاح شده برای اندازه گیری پروکسید هیدروژن را طراحی کرد.

وی هدف اصلی این تحقیق را تهیه الکترود اصلاح شده برای اندازه گیری پروکسید هیدروژن عنوان کرد و افزود: الکترودهای اصلاح شده کاربردهای بیولوژیکی و صنعتی دارد.

هاشمی نژاد گفت: الکترودهای مذکور یکسری سنسورهایی الکتروشیمیایی برای اندازه گیری پروکسید هیدروژن می سازند.

وی که این کار را به راهنمایی دکتر جهانبخش رئوف و مشاوره دکتر رضا اوجانی و طی پایان نامه خود به انجام رسانده اظهار داشت: این پایان نامه با عنوان تهیه الکترو شیمیایی ذرات فلزی بر روی سطح الکترود کربن شیشه ای اصلاح شده با پارا ایزو پروپیل کالیکس آرن و بررسی قابلیت الکتروکاتالیزی آن برای احیای پروکسید هیدروژن انجام شده است .

وی افزود: در این پروژه برای کاتالیزفرایند احیای هیدروژن از کاتالیزورهایی که همان نانو ذرات فلزی است استفاده شد.

وی تصریح کرد: در بخش اول و برای احیاء، از فلز نقره و در بخش دوم برای فرایند اکسایش از فلز پلاتین استفاده شده است.

هاشمی نژاد گفت: روی سطح الکترود ،الکترود اصلی ،کربن شیشه ای بوده و این الکترود ،کربنی است و کلا ترکیبات نسبت به احیای پروکسید هیدروژن ترکیبات غیر فعالی هستند ولی ما با استفاده از کاتالیزورهایی مثل نانو ذرات فلزی نقره روی سطح این الکترودها توانستیم غیر فعال بودن الکترود کربنی را از بین ببریم.

وی با بیان اینکه پروکسید هیدروژن با متدهای مختلف همچون ،اسپکتروسکپی ،کرماتو گرافی اندازه گیری می شود که این روش از همه آنها به صرفه تر و آسان تر است.