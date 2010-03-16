54 هزار قطعه بن در بین مددجویان بهزیستی گیلان توزیع می شود

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، کیانوش کوچکی نژاد عصر سه شنبه در جمع خبرنگاران خبرگزاریهای استان در رشت، با اشاره به اینکه تمامی مددجویان بهزیستی گیلان از مزایای بن برخوردار می شوند، اظهارداشت: این بن ها برای سومین سال بر اساس تعداد معلولان، تعداد افراد خانواده و خانواده بی سرپرست پرداخت می شود.

وی همچنین بیان داشت: امسال سازمان بهزیستی استان گیلان 28 هزار بروشور را از طریق ستاد های اطلاع رسانی ویژه نوروزی در بین مردم و مسافران توزیع می کند.

مدیرکل بهزیستی استان گیلان این میزان بروشور با هدف معرفی آسیبهای اجتماعی و فعالیتهای متنوع و متعدد سازمان در زمینه پیشگیری با هماهنگی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان از طریق مبادی ورودی استان انجام می شود.

وی برگزاری نمایشگاهی از تولیدات مددجویان بهزیستی در سطح چند شهرستان، ملاقات و عیادت از برخی از مددجویان سازمان طی ایام عید نوروز و ... را از دیگر فعالیتهای این سازمان در نوروز سال 89 عنوان کرد.

کوچکی نژاد همچنین از مردم و مسئولان خواست در ایام تعطیلات نوروزی از مراکز شبانه روزی که در نقاط مختلف استان قراردارند بازدید و مددجویان را از کمکهای خیر خواهانه خود بی نصیب نکند.

وی در ادامه از راه اندازی فصلنامه " مهر نو " ویژه گیلان در سال جاری خبر داد و یاد آورشد: امسال خبرنگاران رسانه های ارتباط جمعی به ویژه خبرگزاریها با سازمان بهزیستی گیلان همکاری و تعامل خوبی داشته و انعکاس خوبی از فعالیتهای این سازمان صورت گرفته است.