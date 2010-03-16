طرح تفضیلی تدقیق شده تهران به تصویب رسید

به گزارش خبرنگار مهر، شفیقی مشاور شهرداری در طرح جامع و تفصیلی شهر تهران با اشاره به مصوبه شورای عالی معماری و شهرسازی وزارت مسکن در مورد تعیین محدوده خط شهر تهران در سال 86 در پی تهیه طرح جامع شهر تهران گفت: طرح تفصیلی براساس طرح جامع تهران تهیه شد و ملاک عمل مدیریت شهری 409 نقشه با تراکم یک دو هزارم به اضافه ضوابط و مقررات استفاده از اراضی است.

وی افزود: بر اساس ماموریتی که شورای عالی معماری و شهرسازی بر عهده شهرداری تهران گذاشت تا خط تدقیق محدوده شهر تهران را که در سال 86 با وسعتی حدود 613 هکتار به تصویب این مرجع رسیده بود مجددا بررسی کند برای تدقیق طرح جامع و تفصیلی مجددا محدوده شهر بررسی شد.

وی خاطرنشان کرد: براساس این ماموریت و در تدقیق مجدد محدوده شهر تهران در نهایت با 9 نقطه مغایریت تعیین شد که با این مغایریتها، محدوده 613 کیلومتری تهران به 635 کیلومتر مربع افزایش خواهد یافت.

وی در ادامه به این مغایریتها اشاره کرد و افزود: اولین مغایریت با طرح تدقیق قبلی، بین محدوده جنوبی اتوبان شهید بابایی و محور دماوند ـ تهران ـ دماوند است که متاسفانه ساخت و سازهای غیر مجاز در آنجا انجام شده است که در اختیار مدیریت شهری نبوده است که این محدوده با وسعت 570 هکتار به عنوان دیواره ورودی شمال شرق شهر جز محدوده شهر تعیین شده و در آن پهنه حفاظت شده سبز اجرا خواهد شد.

براساس این گزارش، در بخش دیگر تنها پارک جنگلی سرخه حصار است که به محدوده شهر اضافه شده و مدیریت آن برعهده مدیریت شهری خواهد بود.

شفیقی خاطرنشان کرد: محدوده قصر فیروز با وسعت 910 هکتار، ادامه بزرگراه هجرت با بزرگراه دولت آباد با وسعتی حدود 95 هکتار محدوده دیگر شرق دولت آباد تا کناره کانال سرخه حصار در شمال کوه صفایی با مساحتی حدود 83 هکتار، اراضی محدوده بالای کمربندی تهران در محدوده بارگاه شاه عبدالعظیم و شمال صالح آباد با وسعتی حدود 18 هکتار و نیز بزرگراه فتح و حریم گرم دره با مسافتی حدود 180 هکتار به محدوده شهر تهران افزوده شده است که تمام این نقاط جز پهنه " G" و به عنوان پهنه حفاظت شده سبز تحت مدیریت شهر تهران محافظت خواهند شد.

در ادامه بررسی، خط محدوده شهر تهران با هفت تبصره به تصویب رسید که براساس این مصوبه شهرداری تهران می تواند قطعاتی که وسعت آنها کمتر از دو هزار مترمربع است و بخشی از آنها در محدوده شهر تهران قرار دارند با تایید کمیته هماهنگی و اجرای طرح تفصیلی در محدوده شهر قلمداد شده و براساس ضوابط پهنه مربوطه اقدام کند.

همچنین در این مصوبه تاکید شده است که به منظور جلوگیری از ساخت و سازهای غیر مجاز، شهرداری تهران موظف است در اولین فرصت نسبت به استقرار گروه های نظارتی در مناطق ویژه یاد شده به خصوص در ایام تعطیل سال جدید تا پیش از تعیین تکلیف مراجع ذی ربط اقدام کند.

علیرضا دبیر عضو هیات رئیسه شورا در این خصوص گفت: یازده منطقه شهرداری تهران در تدقیق حریم تهران دخیل هستند بنابراین چه لزومی دارد این محدوده با این عجله بررسی شود.

چمران در این خصوص گفت: چنانچه این محدوده تعیین نشود در ایام تعطیل سال نو این مناطق مورد هجوم ساخت و ساز قرار می گیرند بنابراین اگر در چیدن سفره هفت سین شب عید عجله نداشته باشیم در این کار باید تعجیل داشت.

در ادامه بررسی این لایحه، رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تاکید کرد که این لایحه به یک پیوست اجتماعی دقیقی نیاز دارد تا از بسیاری از آسیب‌ها جلوگیری کند.

مرتضی طلایی ادامه داد: برای آنکه از رانت یا فریب‌کاری جلوگیری شود، باید شهرداری تهران موظف شود که تبصره‌ای تحت عنوان پیوست اجتماعی تهیه و اطلاع‌رسانی لازم را در محدوده حریم تهران و محدوده شهر ارائه دهند تا عده‌ای فرصت‌طلب نتوانند سوءاستفاده‌هایی را انجام دهند.

وی گفت: باید مکانیزمی برای اطلاع‌رسانی به مردم تهیه شود تا در خرید و فروش املاک مشخص شود که زمین فوق چه شرایطی دارد.

در ادامه جلسه صبح امروز اعضای شورای شهر، لایحه اساسنامه سازمان زیباسازی شهرداری تهران بررسی و به تصویب رسید.

