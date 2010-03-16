  1. استانها
  2. کرمانشاه
۲۵ اسفند ۱۳۸۸، ۱۷:۴۵

حرکت در مسیر ولایت فقیه ضامن پیروزی کشور است

کرمانشاه - خبرگزاری مهر: مدیرکل سیاسی و انتخابات استانداری کرمانشاه گفت: حرکت در مسیر ولایت فقیه ضامن پیروزی کشور در عرصه های مختلف است.

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، مجتبی فرازمند بعداز ظهر سه شنبه در جمع کارشناسان رابط تقسیمات کشوری فرمانداری های استان اظهارداشت: دشمنان انقلاب اسلامی طی 30 سال گذشته انواع توطئه ها و دسیسه ها را برای ضربه زدن به نظام مقدس جمهوری اسلامی بکار گرفتند اما با اتکا به خداوند متعال و حرکت مردم در مسیر رهنمودها و فرمایشات  ولی فقیه تمامی توطئه های آنان نقش بر آب گردید.

وی  گفت: 85 درصد مردم در انتخابات اخیر شرکت کردند که این نمونه ای از دلبستگی مردم به نظام خودشان بود اما این حضور و مشارکت گسترده مردم که خوشایند آنان نبود اتفاقات پس از انتخابات را برای کشور طراحی و به مرحله اجرا در آوردند.

فرازمند خواستار روشنگری و آگاهی بخشی به عموم مردم جامعه برای شناخت حق از باطل شد و اظهار داشت: همانطوری که مقام معظم رهبری بارها بر موضوع بصیرت و روشنگری به جامعه تاکید داشتند بنابراین وظیفه همه ما می باشد که در راستای آگاهی بخشی به عموم جامعه برای شناساندن مسیر حق از باطل تلاش کنیم.

وی خاطر نشان کرد: حرکت در مسیر و خط مشی های ولایت فقیه ضامن پیروزی و شکوفایی بیش از پیش کشور است لذا باید نهایت تلاش و کوشش خود را برای محقق ساختن فرامین و فرمایشات مقام معظم رهبری بکار گیریم.

در ادامه این جلسه حاضرین به بیان دیدگاه ها و نظرات خود پیرامون مسائل مختلف در استان پرداختند.

کد مطلب 1052957

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها