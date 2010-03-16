ضرورت نابودی سلاحهای هسته ای جهان

به گزارش خبرگزاری مهر، "سرگئی وروبلفسکی" خبرنگار رادیو "صدای روسیه" در گزارشی از روند خلع سلاح جهانی و چشم انداز عینی آن می نویسد: هم اکنون در خاک 14 کشور جهان 23 هزار 360 خرج اتمی وجود دارد. حدود نیمی از آنها آماده عمل و یا در ذخیره هستند. این ارزیابی چندی پیش از سوی کارشناسان معتبر آمریکایی اعلام شد. به گفته آنان، 9 دولت یا سلاح هسته ای دارند و یا این فرض می رود که از تسلیحات هسته ای برخوردارند: آمریکا، روسیه، بریتانیا، فرانسه، چین، پاکستان، هند، اسرائیل و کره شمالی.

در پنج کشور بلژیک، آلمان، ایتالیا، هلند و ترکیه نیز آمریکایی ها در شش پایگاه هوایی حدود 200 بمب هسته ای تاکتیکی دارند. آمریکا حدود 9.5 هزار خرج هسته ای و روسیه حدود 13 هزار خرج هسته ای دارد. آمریکا 2500 خرج هسته ای آماده عمل و روسیه حدود 5000 دارد. پاریس نیز 300 خرج هسته ای و لندن 180 خرج هسته ای دارد. در عین حال روسیه، آمریکا، بریتانیا و فرانسه ذخایر هسته ای خود را کاهش می دهند. اما چین، هند و پاکستان بالعکس تعداد خرج های هسته ای خود را افزایش می دهند. پکن حدود 240 خرج هسته ای، دهلی نو تا 80 خرج هسته ای و اسلام آباد کمی بیش از این دارد. هرچند که اسرائیل هیچگاه رسماً به داشتن سلاح هسته ای اعتراف نکرده است، اما کارشناسان معتقدند که صحبت درباره حدود 80 تا 100 خرج هسته ای است.



در ادامه این مطلب، تحلیلگر صدای روسیه نقل از "الکساندر کاناوالوف" رئیس انستیتو ارزیابی های استراتژیک آورده است : "با وجود اینکه اسناد بین المللی ملزم کننده ای وجود ندارد، اما بیشتر کشورهایی که به طور رسمی و یا غیر رسمی عضو باشگاه هسته ای هستند، ذخایر هسته ای خود را کاهش می دهند. تعداد کل خرج های هسته ای کاهش می یابد. بخش قابل توجهی از خرج های کشورهای هسته ای در حال آماده سازی برای دمونتاژ هستند. یعنی اینها مهماتی هستند که دیگر خرج هسته ای نخواهند بود. اما مهم است خاطر نشان کنیم که تعداد قابل توجهی از این سلاحها، خرج هایی هستند که در انبارها قرار دارند. یعنی قدرت های هسته ای پتانسیل قابل توجهی برای افزایش سریع تعداد خرج های هسته ای آماده استفاده دارند. اگر موشک وجود داشته و کلاهک جایی دیگر باشد، متصل کردن آنها کار چندان وقت گیری نیست".



بخشی از این گزارش مهم است که طبق آن می توانیم قضاوت کنیم تا چه حد یکی از بندهای اصلی معاهده منع گسترش سلاحهای هسته ای (ان پی تی) رعایت می شود. طبق قرارداد، قدرتهای هسته ای باید کار را به آنجا برسانند که پتانسیل هسته ای خود را به طور کامل از بین ببرند. باید جهان را به طور کامل از سلاح هسته ای خلاص کرد و نه اینکه تا ابد آن را حفظ کرد. چنین نتیجه می شود که جهان به آرامی به سوی عاری سازی از سلاح هسته ای گام بر می دارد. کارشناسان به قدرت های پیشتاز پیشنهاد می دهند که همه نیروی خود را صرف دستیابی به سازش کنند. هر چه قدر هم که بهای این سازش گران باشد، جهان عاری از سلاح هسته ای از نظر دورنمای تمدن بشری ارزشمندتر است.