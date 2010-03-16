دفاع مردم فلسطین از قدس با دستان خالی

انتفاضه سوم فلسطین خشم و نفرت از صهیونیستها سرزمین فلسطین را فرا گرفت.



نیروهای امنیتی و پلیس رژیم همچنان به ضرب و شتم فلسطینی های معترض به اقدام تحریک آمیز صهیونیستها در ساخت کنیسه الخراب در نزدیک مسجدالاقصی ادامه می دهند.



مردم فلسطین با وجود سکوت سران عرب و کشورهایی که خود را سران میانه رو عرب می نامند، و با وجود مانع تراشیهای تشکیلات خودگردان در برابر برگزاری تظاهرات ضد صهیونیستی، به تنهایی و با دستان خالی به دفاع از اولین قبله مسلمانان ادامه می دهند و در این میان از شهادت، مجروح شدن و دستگیری هم ترسی ندارند.



صهیونیستها 38 فلسطینی را در منطقه العیساویه در نزدیک قدس اشغالی دستگیر کردند.



این در حالی است که اسماعیل هنیه نخست وزیر منتخب ملت فلسطین با انتقاد از سکوت سران عرب در برابر گستاخی صهیونیستها در اهانت به مقدسات اسلامی با ساخت کنیسه در کنار مسجدالاقصی، خواستار وحدت همه جانبه ملت فلسطین در کرانه باختری و نوار غزه و مناطق اشغالی شد.



هنیه همچنین از ملتهای مسلمان خواست مردم فلسطین را در این انتفاضه خشم علیه صهیونیستها برای دفاع از مسجدالاقصی تنها نگذارند.



وی همچنین با محکوم کردن تشکیلات خودگردان فلسطین به سبب جلوگیری از برگزاری تظاهرات ضد صهیونیستی در کرانه باختری از مردم فلسطین در این منطقه خواست با یکپارچگی و وحدت، اولین قبله مسلمانان را در برابر هجمه وحشیانه صهیونیستهای غاصب تنها نگذارند.



هنیه بر ضرورت وحدت و انسجام همه فلسطینی ها برای مقابله با چالشها و خطرات بزرگی که مسجدالاقصی و مقدسات اسلامی در فلسطین را تهدید می کند، با یکدیگر متحد شوند.



کشورهای لبنان و سوریه و برخی مناطق دیگر نیز صحنه تظاهرات و اعتراضات گسترده علیه صهیونیستهای اشغالگر است.



این در حالی است که حاتم عبدالقادر مسئول پرونده قدس در جنبش فتح اعلام کرد تشکیلات خودگردان فلسطین به فلسطینی هایی مانع رفتن به سمت بیت المقدس اشغالی برای دفاع از مسجدالاقصی هستند، می شود و از برگزاری تظاهرات و اعتصابات در کرانه باختری هم جلوگیری می کند.



در حالی که گستاخی های صهیونیستها به سبب ضعف و انفعال سران عرب و روحیه سازشکارانه آنها و تشکیلات خودگردان، برای تخریب مسجدالاقصی روز به روز بیشتر می شود و آنها در جسارتی وقیحانه اقدام به ساخت کنیسه ای به نام الخراب در کنار مسجدالاقصی کرده اند، فلسطینی هایی که تنها سلاحشان ایمان و توکل به خدا و سنگ است بدون ترس از غاصبان قدس در حال دفاع از قبله نخست مسلمانان هستند.



جوانان فلسطینی در گوشه گوشه سرزمین اشغال شده با نظامیان صهیونیستی که به پیشرفته ترین سلاحها مجهز هستند، با دستان خالی مبارزه می کنند.



هم اکنون انتفاضه سوم فلسطین با عنوان انتفاضه قدس تمام بیت المقدس اشغالی و اطراف آن را فرا گرفته است، نوار غزه نیز صحنه خشم و انزجار مردمی از هتاکی صهیونیستها به مسجدالاقصی شده است و مردم کرانه باختری نیز با وجود محدودیتهای شدیدی که نیروهای وابسته به ابومازن برای آنها ایجاد کرده اند به ابراز خشم و انزجار خود می پردازند و برای عزیمت به قدس آماده هستند.



نظامیان مسلح صهیونیست تا کنون دهها جوان فلسطینی را به جرم دفاع از مقدساتی که در معرض تهدید جدی قرار دارند و سرزمین غصب شده، زخمی و بازداشت کرده اند.



نظامیان وحشت زده اسرائیلی در پی اعلام "روز خشم" در فلسطین در پی ساخت کنیسه موسوم به الخراب در فاصله تنها 10 متری مسجدالاقصی به حال آماده باش کامل در آمده اند و از ورود نمازگزاران فلسطینی زیر پنجاه سال به این مکان مقدس جلوگیری می کنند و در این راه از انواع سلاحها برای مقابله با فلسطینی های خشمگین استفاده می کنند.



نظامیان رژیم اشغالگر قدس همچنین با ایجاد دهها ایست بازرسی در راههای منتهی به شهر اشغالی قدس از ورود فلسطینی های ساکن مناطق اشغالی 1948 به این شهر برای دفاع از مسجدالاقصی جلوگیری می کنند.



اعتصابات و تظاهرات مردم خشمگین فلسطین با وجود اقدامات سرکوبگرانه نظامیان رژیم صهیونیستی همچنان ادامه دارد، در جریان درگیریهای امروز، 100 فلسطینی زخمی و دهها نفر دیگر بازداشت شدند.



شواهد موجود حاکی از اراده جدی مردم فلسطین برای ایستادگی در برابر صهیونیستهای غاصب و متجاوز به مسجدالاقصی و دفاع از مقدسات اسلامی هر چند با دستان خالی و از پشت خنجر خوردن آنها از سوی سران عرب سازشکار حکایت می کند و شعله ور شدن آتش انتفاضه سوم قدس را بسیار جدی تر از قبل کرده است.