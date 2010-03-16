یک میلیون اقلام آموزشی هشدار دهنده توسط شهرداری توزیع شد

عبادالله رمضانی در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: بیشتر رویکرد ما برای مواجه با این رخداد اجتماعی و تبعات آن مباحث آموزشی و آگاه دهنده بوده و اقلام تبلیغاتی نیز در همین راستا تهیه شده است.

به گفته مدیر کل فرهنگی معاونت فرهنگی اجتماعی شهرداری تهران، تعداد انواع این اقلام فرهنگی بیش از ۳۰۰ نوع در بسته های فرهنگی شامل، سی دی های آموزشی، بروشور و کاتالوگ هشدار دهنده و ... بوده است.

وی افزود: ما تلاش داشتیم که با ارائه آموزشها و هشدارهای لازم به جوانان، ضمن آگاه کردن آنها از خطرات زیانبار و درازمدت برای شادی کوتاه مدت "چهارشنبه پایان سال" تلاش کنیم این روز با کمترین مشکل سپری شود.

این مقام مسئول در شهرداری با اشاره به نیاز جوانان به شادی و لزوم توجه به این نیاز، گفت: جوانان بنا به اقتضای سنی خود به شادی نیازمند اما باید با کنترل این شادی در این شب و روز خاص از آسیب رسیدن به آنها و دیگران جلوگیری شود.

رمضانی تصریح کرد: امیدواریم مراسم چهارشنبه پایان سال با کمترین تبعات و با حفظ سلامت همه شهروندان به پایان برسد.