به گزارش خبرنگار مهر، هفته پنجم از مرحله گروهی رقابت‌های فوتبال لیگ قهرمانان آسیا طی روزهای 24 و 25 فروردین ماه برگزار می شود که اسامی داوران قضاوت کننده در دیدارهای تیم‌های استقلال، ذوب آهن، سپاهان و مس کرمان به شرح زیر است:

سه شنبه 24/1/88

* سپاهان ایران - الشباب عربستان

داور: صالح سوبخیدین از مالزی، کمک‌ها: یوژین مو از چین و جفری فنگ گک کو از سنگاپور، داور چهارم: علی صالح مختار الیریمی از یمن

ناظر بازی: تلال مهد علی السوایلیمین از اردن و ناظر داوری: سالم سعید راشد از امارات

* الاهلی امارات - مس ایران

داور: باسما محسن از سوریه، کمک‌ها: حمدون تمام از سوریه و جودت محمد النهلاوی از سوریه، داور چهارم: شادی اسفور از سوریه

ناظر بازی: شهیر احمد از مالدیو و ناظر داوری: محمد سویل از عربستان سعودی



چهارشنبه 25/1/ 89

* استقلال ایران - الاهلی عربستان

داور: اوجی سون از چین، کمک‌ها: ژینگوی لیو و وی هان از چین، داور چهارم: یوسف المرزوق از کویت

ناظر بازی: کمل توکوبائف از قرقیزستان و ناظر داوری: احمد یعقوب محمد جمعه از امارات



* الوحده امارات - ذوب آهن ایران

داور: شکرالله غیاث عبدالله نواف از بحرین، کمک‌ها: سالم راشد خالد و عبدالله خلیل یاسر از بحرین، داور چهارم: صلاح العباسی از بحرین

ناظر بازی: نور اوماروف از تاجیکستان و ناظر داوری: حسین غضنفری از کویت