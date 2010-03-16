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۲۵ اسفند ۱۳۸۸، ۱۸:۱۱

لیگ قهرمانان آسیا/

اسامی داوران تیم‌های ایرانی اعلام شد/ سوبخدین داور بازی سپاهان - الشباب

اسامی داوران تیم‌های ایرانی اعلام شد/ سوبخدین داور بازی سپاهان - الشباب

کنفدراسیون فوتبال آسیا اسامی داوران قضاوت کننده در مسابقات نمایندگان ایران در هفته پنجم لیگ قهرمانان آسیا را اعلام کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، هفته پنجم از مرحله گروهی رقابت‌های فوتبال لیگ قهرمانان آسیا طی روزهای 24 و 25 فروردین ماه برگزار می شود که اسامی داوران قضاوت کننده در دیدارهای تیم‌های استقلال، ذوب آهن، سپاهان و مس کرمان به شرح زیر است:
 
سه شنبه 24/1/88
* سپاهان ایران - الشباب عربستان
داور: صالح سوبخیدین از مالزی، کمک‌ها: یوژین مو از چین و جفری فنگ گک کو از سنگاپور، داور چهارم: علی صالح مختار الیریمی از یمن
ناظر بازی: تلال مهد علی السوایلیمین از اردن و ناظر داوری: سالم سعید راشد از امارات
 
* الاهلی امارات - مس ایران
داور: باسما محسن از سوریه، کمک‌ها: حمدون تمام از سوریه و جودت محمد النهلاوی از سوریه، داور چهارم: شادی اسفور از سوریه
ناظر بازی: شهیر احمد از مالدیو و ناظر داوری: محمد سویل از عربستان سعودی
 
چهارشنبه 25/1/ 89
* استقلال ایران - الاهلی عربستان
داور: اوجی سون از چین، کمک‌ها: ژینگوی لیو و وی هان از چین، داور چهارم: یوسف المرزوق از کویت
ناظر بازی: کمل توکوبائف از قرقیزستان و ناظر داوری: احمد یعقوب محمد جمعه از امارات
 
* الوحده امارات - ذوب آهن ایران
داور: شکرالله غیاث عبدالله نواف از بحرین، کمک‌ها: سالم راشد خالد و عبدالله خلیل یاسر از بحرین، داور چهارم: صلاح العباسی از بحرین
ناظر بازی: نور اوماروف از تاجیکستان و ناظر داوری: حسین غضنفری از کویت
کد مطلب 1052971

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