500 مددجوی آزاد شده از زندانهای مازندران تسهیلات دریافت کردند

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر غفاریان عصر سه شنبه در جلسه شورای اداری زندان های استان مجموع خدمات مرکز مراقبت بعد از خروج رابه عنوان یک عنصر سازنده و بازدارنده مهم یاد کرد.

وی خاطر نشان کرد: مرکز مراقبت بعد از خروج استان اعضای کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان بوده و امیدورایم مسئولین استانی در جهت ارتقاء سطح کمی و کیفی عملکرد این مرکز با هدف اشتغال زایی و کمک به زندانیان آزاد شده مساعدت های لازم را عنایت داشته باشند.

وی هدف اصلی این مرکز را مراقبت و تحت پوشش قرار دادن مددجویانی دانسته که علاقمندی خویش را برای ادامه زندگی سالم اجتماعی اعلام کرده و در جهت ایجاد شغل و کسب درآمد تقاضای مساعدت و همکاری کرده اند.

مدیر کل زندانهای استان مازندران در ادامه این مصاحبه در خصوص عملکرد یکساله این مرکز گفت: بیش از 500 نفر از مددجویان آزاد شده واجد شرایط جهت دریافت وام خوداشتغالی و تسهیلات رفاهی از سوی مرکز مراقبت بعد از خروج به بانکها و موسسات مالی و اعتباری معرفی شدند.

به گفته وی، از تعداد فوق 115 نفر از مددجویان متقاضی تسهیلات وام خود اشتغالی جهت دریافت شش میلیارد ریال تسهیلات به موسسات مالی و اعتباری مهر استان معرفی و 93 نفر از مددجویان جویای کار نیز به صندوق مهر امام رضا معرفی شدند.

غفاریان از معرفی 350 نفر از مددجویان جهت دریافت تسهیلات رفاهی به میزان 2.5 میلیارد ریال به بانک ملی استان خبر داد و افزود: 25 نفر از مددجویان استان برای تسهیلات به بانک کشاورزی معرفی شدند.

وی افزود: این مرکز در نظر دارد با برقراری تعاملات لازم بین کلیه دستگاه ای اجرایی استان و مدیران دستگاههای صنعتی و اصناف زمینه اشتغال به کار زندانیان آزاد شده واجد شرایط را مهیا ساخته و از بازگشت مجدد آنان به زندان جلوگیری کند .