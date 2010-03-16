مشکلات گذشته باید بازنگری شود

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، حجت الاسلام علی توکلی عصر سه شنبه در جمع مدیران استان کرمان گفت: بهترین اقدامی که مدیران می توانند در راستای شناخت مشکلات و موانع دستگاهها انجام دهند ارزیابی عملکرد و گذشته است و اصولا کسی موفق است که در ارزیابی عملکرد موفق باشد.

وی افزود: اگر با ارزیابی گذشته مسئولیت پذیر باشیم و نه مسئولیت گریز می توانیم مشکلات را برطرف و سازمان را ارتقاء دهیم.

رئیس کل دادگستری کرمان اضافه کرد: دو واحد حقوقی و حراست در ادارات نقش مهم و حیاتی برعهده دارند و تجربه ثابت کرده است در بسیاری از مواردی که ادارات در دادگستری در پرونده ها محکوم می شوند به دلیل ضعف عملکرد واحد حقوقی است.

وی بر تقویت واحدهای حقوقی ادارات تاکید کرد و از مدیران دستگاهها خواست از افراد باتجربه در واحد حقوقی دستگاهها استفاده کنند.

وی اضافه کرد: حراست نیز فیلتر مناسبی برای سالم سازی ادارات می باشند و اگر حراست ادارات قوی باشد بعضی اتفاقات رخ نمی دهد.

وی خاطرنشان کرد: اداراتی که حراست قوی داشته باشند از سلامت بیشتری برخوردارند.

حجت الاسلام توکلی گفت: نظم اداری، برخورد با ارباب رجوع و حفظ بیت المال مهمترین وظایف مدیران است و بحث بهداشت قضایی نیز باید با جدیت بیشتر در ادارات دنبال شود تا ضمن قانونمند کردن بیشتر اداره ها و سالم سازی رفتار پرسنل اداری از بروز تخلفات احتمالی جلوگیری شود.