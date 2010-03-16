دفاع از مرکز پژوهشها/ روسها کاری نکنند که از آنها سلب اعتماد شود

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر ، علی لاریجانی در ادامه نشست خبری خود با خبرنگاران در پاسخ به سئوال خبرنگاری درباره عهده داری ریاست فراکسیون اصولگرایان مجلس گفت: همه اینها به عقل جمعی مجلس بستگی دارد ولی عده ای از بیرون چنین القا می کنند که ریاست مجلس با ریاست فراکسیون اصولگرایان در تضاد است و آنها دوست دارند مجلس در مواضع خود چرخشهایی داشته باشد ولی نمایندگان خودشان مسیر درست را تشخیص می دهند.

وی در پاسخ به سئوالی درباره طرح ملی کمیسیون انتخابات به روند رسیدگی این طرح اشاره کرد و گفت: آقای پورمحمدی در زمان وزارت کشور، نامه ای به مقام معظم رهبری دادند که تغییر مکرر قانون انتخابات در این قانون تاثیرات منفی گذاشته است و مقام معظم رهبری نیز این نامه را برای بررسی بیشتر به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع داده اند. مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز در قالب سیاستهای کلی این طرح را در دستور بررسی دارد و پس از آن مجلس نیز در این زمینه وارد بحث قانون انتخابات خواهد شد.

لاریجانی در پاسخ به سئوال دیگری در زمینه افزایش مراودات بین المللی مجلس و احتمال دلخوری وزارت امورخارجه در این زمینه گفت: مجلس نیز همانند دیگر قوای کشور مراودات بین المللی داشته و حضور در مجامعی مثل بین المجالس یک امر طبیعی است.

وی در ادامه این امر را یک ظرفیت خوب برای کشور عنوان کرد و افزود: باید مجال داد که استعدادهای بین المللی مجلس نیز خود را بیابند و نشان دهند.

رئیس مجلس در پاسخ به سئوالی درباره نگرانی مردم از افزایش قیمتهای حامل انرژی در سال آینده و اینکه یکی از مسئولان دولتی احتمال بنزین 750 تومانی را برای سال آینده مطرح کرده است گفت: بعید می دانم که قیمت بنزین در سال آینده این رقم را داشته باشد و با مصوبه مجلس قیمت بنزین در این حدود نخواهد بود.

وی همچنین درباره انتقادهایی که از گزارشهای مرکز پژوهشهای مجلس شده است نیز گفت: در این مرکز انصافا کارها اغلب کارشناسانه بوده و در روند رسیدگی به لایحه بودجه گاهی دیده می شد که نظر کارشناسان این مرکز با آقای توکلی که رئیس این مرکز است مخالف بود. حال ممکن است در یک امر نقیصه ای نیز وجود داشته باشد ولی با بررسی کلی متوجه می شویم که کار مرکز پژوهشهای مجلس کارشناسانه و تکنیکی است.

رئیس قوه مقننه در پاسخ به سئوال دیگری در مورد جایگاه مجلس بر شفافیت حوادث بعد از انتخابات گفت: گزارشی که کمیسیون امنیت ملی مجلس در رابطه با حوادث پس از انتخابات تهیه کرده بود رسمی بوده و به قوه قضائیه و کمیسیون اصل 90 مجلس برای بررسی بیشتر ارسال شده است و تلاش ما نیز این بوده که این قضایا را نظارت و کنترل کرده تا منافع ملت حفظ شود.

لاریجانی درباره اینکه کدام نهاد در صورت اجرای هدفمند کردن یارانه ها و افزایش لجام گسیخته قیمتها پاسخگو خواهد بود افزود: مجلس در این مسیر شیب گرانی را در نظر گرفته و با این شرایط لایحه دولت را با وضعیت مردم متعادل تصویب کرده است و در این زمینه مجلس، دولت و قوه قضائیه پاسخگو خواهند بود.

رئیس مجلس افزود: احتمال گرانی وجود دارد ولی با پرداختهایی که از بابت طرح هدفمند کردن یارانه ها صورت می گیرد این گرانیها جبران می شود علاوه بر آن چنانچه این مصوبه مجلس درست اجرا شود بر الگوی مصرف مردم نیز تاثیر خواهد گذاشت.

وی در پاسخ به سئوال دیگری درباره کارشکنیهای روسیه و همراهی اخیر این کشور در مقابله با فعالیتهای هسته ای ایران و احتمال کاهش سطح روابط دیپلماتیک با این کشور گفت: بسیاری از مسائل با کاهش سطح روابط دیپلماتیک حل نمی شود و راهکار خود را دارد.

لاریجانی افزود: به نظر می رسد برای حل مشکلات ایران با روسیه باید به راهکارهای دیپلماتیک و رایزنیهای فشرده روی آورد و همچنین با آنها به گفتگو پرداخت.

رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه گفت: روسها باید دقت عمل بیشتری را به خرج داده و کاری نکنند که از آنها سلب اعتماد شود.

وی در پاسخ به آخرین سئوال این نشست خبری درباره انتخاب خانمها در هیئت رئیسه گفت: روند انتخاب هیئت رئیسه کاملا دموکراتیک بوده و باید خانمها نیز در این انتخابات رای بیاورند تا عضو هیئت رئیسه مجلس شوند و انتخاب جنسیتی در این زمینه صورت نمی گیرد.