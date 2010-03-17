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۲۶ اسفند ۱۳۸۸، ۸:۵۱

نامه پایان سال افشین قطبی/

امیدوارم سال آینده از سیاه‌نمایی‌ها فاصله بگیریم/ مخالفان عزیز متشکرم!

امیدوارم سال آینده از سیاه‌نمایی‌ها فاصله بگیریم/ مخالفان عزیز متشکرم!

سرمربی تیم ملی فوتبال ایران با تاکید بر اینکه امیدوار است در سال آینده از کسانی که دنبال سیاه‌نمایی و تخریب شخصیت‌ها هستند، فاصله بگیریم، گفت: از منتقدان و مخالفانم درس گرفتم و از همه آنها تشکر می کنم.

به گزارش خبرگزاری مهر، متن نامه افشین قطبی سرمربی تیم ملی فوتبال خطاب به مردم ایران در آستانه سال 1389 به این شرح است: "سال نو، فروردین اندیشه و طراوت جان است. از نظر من، فوتبال همان زندگی است که روزهای خوش و بد بسیاری را به همراه دارد. همه ما صاحب کشوری بزرگ و بافرهنگ به نام "ایران" هستیم و تلاش داریم این زندگی و کشور را "زیبا" و "به یادماندنی" به تصویر بکشیم و برای همین هر فرد وظیفه سنگین و مهمی را بر دوش دارد.
 
در آغاز سالی نو و فصلی تازه برای فوتبال ایران بر خود واجب می دانم تا از همه دوستان، همکاران، مدیران، منتقدان و حتی مخالفان عزیزم تشکر و قدردانی کنم؛ به خاطر همه روزهایی که به هم درس دادیم و از هم درس گرفتیم تا به تجربیاتمان بیفزاییم و سندی پرافتخار را به کتاب بزرگ فوتبال ایران اضافه کنیم.
 
دوستان عزیز و سروران ارجمند، لازمه موفقیت در فوتبال ایران همدلی است، وحدت رویه و تلاش همگانی برای ساختن تیمی قدرتمند که فراتر از فوتبال آسیا به میدان برود نیازمند حضور تک تک شماست، چه مدیرانی که چرخ ورزش و فوتبال را می گردانند، چه بازیکنانی که نماینده مردم در زمین فوتبال هستند، چه نویسندگانی که نقششان درست دیدن، نظاره کردن و بهتر ساختن تیم ملی است و چه هوادارانی که همیشه تیم ملی را برنده و پیروز می خواهند. هدف همه ما این است که به سمت «دوستی» گام برداریم و با مهربانی به همدیگر کمک کنیم تا پیروزی های بزرگ را رقم بزنیم.

امیدوارم در سال جدید شاهد نزدیکی مجموعه فوتبال باشیم و از کسانی که به دنبال سیاه نمایی و تخریب شخصیت‌ها هستند فاصله بگیریم. امروز محتاج راهنمایی، تشویق و نقد فنی هستیم و پشتوانه آن قطعا همدلی، دوستی و صبوری است و میوه این محبت و یکدلی، موفقیت تیم ملی فوتبال ایران در تورنمنت‌های بزرگ بین المللی و مخصوصا جام ملت‌های آسیا است.

صمیمانه عید باستانی و پر از خاطره نوروز را خدمت شما و خانواده دوست داشتنی تان تبریک و شادباش می گویم و امیدوارم در سایه محبت پروردگار بزرگ و ملت مهربان ایران، سالی پربار، درخشان و زیبا را تجربه کنید."
کد مطلب 1052976

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