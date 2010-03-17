لیورپول نمی خواهد آخرین جام را از دست بدهد/ یووه در آستانه صعود

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال لیورپول فردا در دیدار برگشت از مرحله یک هشتم نهایی رقابت های لیگ اروپا با لیل فرانسه دیدار می کند. انگلیسی ها در دیدار رفت با نتیجه یک بر صفر مقابل حریف خود تن به شکست داده اند و پیروزی در مجموع دو دیدار، این تیم را به جمع هشت تیم برتر رقابت ها می رساند. رقابت های لیگ اروپا برای مردان رافائل بنیتز آخرین فرصت به حساب می آید تا دست کم با کسب یک جام رقابت های این فصل را به پایان ببرند.

یوونتوس هم در همین چارچوب با فولهام در ورزشگاه کراون کاتج دیدار می کند. ایتالیایی ها در دیدار رفت به پیروزی نسبتا امیدوارکننده 3 بر یک مقابل حریف انگلیسی خود دست پیدا کرده اند و به نظر نمی رسد راه دشواری برای صعود به مرحله بعدی داشته باشند.

برنامه کامل بازی های فردا به این شرح است:



* فولهام انگلستان - یوونتوس ایتالیا

دیدار رفت: یوونتوس 3 - فولهام یک

* وردربرمن آلمان - والنسیای اسپانیا

دیدار رفت: والنسیا یک - وردربرمن یک

* مارسی فرانسه - بنفیکا پرتغال

دیدار رفت: بنفیکا یک - مارسی یک

* استاندارد لی یژ بلژیک - پاناتینایکوس یونان

دیدار رفت: پاناتینایکوس یک - استاندارد لی یژ 3

* لیورپول انگلستان - لیل فرانسه

دیدار رفت: لیل یک - لیورپول صفر

* ولفسبورگ آلمان - رابین کازان روسیه

دیدار رفت: رابین کازان یک - ولفسبورگ یک

* اندرلشت بلژیک - هامبورگ آلمان

دیدار رفت: هامبورگ 3 - اندرلشت یک

* اسپورتینگ لیسبون - آتلتیکومادرید اسپانیا

دیدار رفت: آتلتیکو مادرید صفر - اسپورتینگ صفر