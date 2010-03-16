دعوت از حضور بخش خصوصی ایران در آلبانی/ بررسی آخرین تحولات کوزوو

به گزارش خبرگزاری مهر، سفیر اکردیته آلبانی در تهران با معاون اروپای وزارت امورخارجه جمهوری اسلامی ایران دیدار و گفتگو کرد.

آلتین کودرا سفیر آلبانی در این دیدار با تاکید بر جایگاه ویژه جمهوری اسلامی ایران در منطقه و جهان در خصوص روابط دو کشور اظهار داشت: روابط با ایران نه تنها از منظر دوجانبه که در راستای صلح جهانی مهم است بر این اساس آلبانی علاقمند است مناسبات خود با جمهوری اسلامی ایران را در حوزه های مختلف اقتصادی، سیاسی، پارلمانی، علمی و فرهنگی مجددا فعال کند.

وی تاکید کرد: حضور من به عنوان اولین سفیر آلبانی در تهران نشانگر تمایل و اراده رئیس جمهور، دولت و ملت آلبانی برای گسترش روزافزون روابط با جمهوری اسلامی ایران است.

وی در تشریح ظرفیتهای همکاری دو کشور، به وجود فرصتهای اقتصادی در بخشهای مختلف مانند کشاورزی و معادن اشاره کرد و در خصوص اصلاحات اقتصادی انجام شده در آلبانی گفت: آلبانی با انجام اصلاحات اقتصادی، زمینه مناسبی را برای جذب سرمایه های اقتصادی فراهم ساخته و در این راستا از بخش خصوصی ایران برای حضور در فرصت های سرمایه گذاری استقبال می کنیم.

در این دیدار علی آهنی معاون اروپای وزارت خارجه ضمن اشاره به وجود ویژگیها و ارزشهای مشترک میان دو ملت ضرورت بهره گیری از ظرفیتهای شناخته شده و تلاش هر چه بیشتر در شناسایی فرصتهای جدید را مورد تاکید قرار داد.

معاون اروپا همچنین با تشریح توانمندیهای جمهوری اسلامی ایران در عرصه های مختلف اقتصادی و تجاری به خصوص در بخش انرژی و نفت و اعلام آمادگی برای انتقال تجربیات افزود: طی سالهای گذشته متاسفانه از ظرفیتهای موجود استفاده شایسته صورت نگرفته و این امید می رود با تصمیم اخیر دولت آلبانی در اعزام سفیر مناسبات فیمابین وارد مرحله جدیدی شود.

آهنی افزود: دو کشور علاوه بر همکاری دوجانبه می توانند در بازار ثالث از جمله بالکان حضور مشترکی را به نمایش گذارند و در این روند بخش خصوصی و اتاقهای بازرگانی نقش تسهیل کننده ای خواهند داشت.

وی در ادامه استمرار رفت وآمدهای سیاسی و پارلمانی میان دو کشور و نیز بهره گیری از ظرفیتهای علمی، فرهنگی و هنری را عاملی مهم در تنویر افکار عمومی دو کشور و شناخت هر چه بیشتر دو ملت از یکدیگر دانست.

در این دیدار با توجه به قرار گرفتن آلبانی در منطقه بالکان، آخرین تحولات کوزوو مورد بررسی قرار گرفت و سیاست کشورمان در این رابطه نیز تشریح شد.