شاهین فتحی در گفتگو با خبرنگارمهر، با بیان اینکه هم اکنون 6 پایگاه امداد و نجات هلال احمر در شهر تهران در حالت آماده باش هستند، اظهار داشت: تاکنون هیچگونه ماموریتی در مورد حوادث شب چهارشنبه پایان سال در پایگاههای امداد و نجات تهران انجام نشده است.
فتحی در گفتگو با مهر:
آماده باش 6 پایگاه امداد و نجات تهران/ تا این ساعت ماموریتی انجام نشده است
رئیس سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر استان تهران گفت: تمام پایگاههای امداد و نجات تهران با تمامی نیروها مجهز و آماده اعزام به ماموریت احتمالی هستند.
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