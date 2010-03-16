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۲۵ اسفند ۱۳۸۸، ۱۹:۴۷

فتحی در گفتگو با مهر:

آماده باش 6 پایگاه امداد و نجات تهران/ تا این ساعت ماموریتی انجام نشده است

آماده باش 6 پایگاه امداد و نجات تهران/ تا این ساعت ماموریتی انجام نشده است

رئیس سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر استان تهران گفت: تمام پایگاههای امداد و نجات تهران با تمامی نیروها مجهز و آماده اعزام به ماموریت احتمالی هستند.

شاهین فتحی در گفتگو با خبرنگارمهر، با بیان اینکه هم اکنون 6 پایگاه امداد و نجات هلال احمر در شهر تهران در حالت آماده باش هستند، اظهار داشت: تاکنون هیچگونه ماموریتی در مورد حوادث شب چهارشنبه پایان سال در پایگاههای امداد و نجات تهران انجام نشده است.

کد مطلب 1052993

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