سه فروند اسکله شناور مسافری در بندر حقانی بندرعباس بهره برداری شد

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، علی اکبر صفایی، مدیرکل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان شامگاه سه شنبه در مراسم بهره برداری موقت از اسکله های شناور بندرشهید حقانی بندرعباس، گفت: با توجه به جاذبه های تاریخی و طبیعی استان هرمزگان و وجود بنادر و جزایر متعدد در پهنه آبهای خلیج فارس و امکانات وافر تفریحی، توریستی، خرید و غیره این استان رفته رفته به قطب گردشگری کشور تبدیل شده است و همه ساله پذیرای میلیونها مسافر و گردشگر است.

وی بیان کرد: سازمان بنادر و دریانوردی به عنوان متولی امر دریانوردی کشور از سالیان گذشته ساماندهی و ایمن سازی حمل و نقل مسافری بین بنادر و جزایر تابعه استان را در سرلوحه کار خود قرار داده که طرح های ساخت شناورهای مسافری جدید از محل وجوه اداره شده، توسعه و نوسازی بنادر مسافری شهید حقانی و باهنر بندرعباس و شهید ذاکری قشم و خدمات ارائه شده در امر جستجو و نجات دریایی از نمونه های بارز آن است.

صفایی خاطرنشان کرد: احداث اسکله های مسافری جدید با فوریت بهره برداری از سامانه مهم مسافری شهید حقانی در ایام تعطیلات نوروزی جهت تسهیل تردد مسافرین و پهلوگیری شناورهای مختلف که در حداقل زمان ممکن توسط اداره کل بنادر استان و شرکتهای مجری در اسفند ماه سال جاری به انجام رسید.

هرمزگان قطب گردشگری دریایی کشور است

سید عطاءالله صدر، مدیرعامل بنادر و دریانوردی در این مراسم افزود: استان هرمزگان با توجه به ظرفیتها و پتانسیلهای گردشگری به عنوان قطب گردشگری دریایی در کشور محسوب می شود.

صدر اذعان داشت: در برنامه ها و سیاستهای سازمان الحاق 50 شناور مدرن مسافری ساخت ایران به ناوگان دریایی در کشور است که بیشترین این شناورها در استان هرمزگان مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

وی بیان کرد: اسکله شهید حقانی یکی از مهمترین بنادر مسافری درون استان محسوب می شود که در سالهای گذشته حجم زیادی از مسافران از طریق این بندر به جزایر استان در حال تردد بوده اند.

وی اظهار داشت: یک فروند شناور مسافری 100 نفره متعلق به تعاونی قایق داران و اتوبوس داران دریایی قشم و 2 فروند شناور مسافری crew boat و سه اسکله شناور مسافری با اعتبار بالغ بر 80 میلیارد ریال امروز به بهره برداری رسید و در ایام نوروز آماده خدمات دهی به مسافران خواهند بود.