تکذیب شایعه مرگ مبارک / درخواست مخالفان برای اصلاحات سیاسی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه تلویزیونی المنار لبنان، چهار حزب مخالف حکومت مصر در پایان کنفرانس سه روزه خود در قاهره خواستار اصلاحات سیاسی در این کشور شدند.



این احزاب خواستار اصلاحات سیاسی و افزایش دامنه آزادیهای مدنی در مصر شدند.



احزاب مخالف شامل " الوفد، الناصری، التجمع و جبهه دموکراتیک" در پایان نشست خود خواستار لغو سیستم انتخاب ریاست جمهوری به شیوه فعلی که انتخاب رئیس جمهوری را در انحصار حزب حاکم قرار داده است و جایگزینی آن با سیستم پارلمانی شدند.



شرکت کنندگان در این نشست بر ضرورت لغو حالت فوق العاده تاکید و اعلام کردند تظاهرات و گردهمایی هایی را برای تحقق اصلاحات سیاسی در مصر سازماندهی خواهند کرد.



احزاب مخالف همچنین خواستار ایجاد توازن میان اختیارات قوای مجریه، مقننه و قضائیه و خارج کردن قدرت از دست حزب ملی حاکم و فراهم کردن تضمینهایی برای گردش مسالمت آمیز قدرت شدند.



این در حالی است که پزشکان آلمانی معالج حسنی مبارک رئیس جمهوری مصر از بهبود وضعیت جسمانی خبر می دهند.



به گفته پزشکان، مبارک قادر است در بیمارستان به پیاده روی بپردازد.



از سوی دیگر تلویزیون رسمی مصر، تصاویری از حسنی مبارک که در حال راه رفتن بود، پخش کرد.



این در حالی است که روزنامه آمریکایی کریستین ساینس مونیتور از قوت گرفتن شایعه مرگ حسنی مبارک خبر داده بود.



مبارک 81 ساله که جمعه گذشته برای انجام عمل جراحی کیسه صفرای خود در بیمارستان بستری شده بود برای دومین بار است که پس از سال 2004 اختیارات ریاست جمهوری را برای مدتی محدود به نخست وزیر واگذار می کند.

حسنی مبارک از سال 1981 تاکنون برای 5 دوره متوالی ریاست جمهوری مصر را بر عهده دارد و گفته می شود که وی قصد دارد ریاست جمهوری را در خاندان خود موروثی کند و جمال مبارک پسر وی جانشین او شود هر چند که خاندان مبارک به طور علنی به این موضوع اشاره نمی کنند و مخالفت خود را با موروثی شدن اعلام کرده اند.