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۲۵ اسفند ۱۳۸۸، ۲۰:۱۲

در بیروت انجام می شود:

مذاکرات کاترین اشتون با مقامهای بلندپایه لبنان

مذاکرات کاترین اشتون با مقامهای بلندپایه لبنان

وزیر امور خارجه اتحادیه اروپا برای گفتگو با مقامهای سیاسی لبنان عصر امروز وارد بیروت شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه تلویزیونی المنار لبنان، کاترین اشتون وزیر امور خارجه اتحادیه اروپا عصر امروز وارد بیروت شد و مذاکرات خود را با مقامهای بلندپایه لبنان آغاز کرد.

وزیر امور خارجه اتحادیه اروپا در چارچوب سفر منطقه ای خود وارد لبنان شده است؛ وی پیش از این در دمشق با مقامهای سوریه دیدار کرده بود.

علی الشامی وزیر امور خارجه لبنان در فرودگاه بین المللی رفیق الحریری بیروت به استقبال اشتون رفت.

وزیر امور خارجه اتحادیه اروپا همچنین در قاهره با دبیرکل اتحادیه عرب و مقامهای مصر دیدار کرده بود.

کد مطلب 1052997

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