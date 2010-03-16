66 مورد حادثه و سه آسیب دیده تا ساعت 19 و 45 دقیقه شامگاه چهارشنبه

جمشید شفیعی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به حوادثی که تا ساعت 19 و 45 دقیقه شامگاه امروز در نقاط مختلف کلانشهر تهران رخ داده اظهار داشت: تا این لحظه 66 مورد حادثه گزارش شده که به غیر از سه آسیب دیده هیچگونه تلفات جانی در بر نداشته است.

وی افزود: از این تعداد یک مورد انفجار ترقه، 17 مورد آتش‌سوزی در فضای سبز، 15 مورد آتش‌سوزی سطل زباله، 10 مورد آتش‌سوزی ضایعات، 16 مورد آتش‌سوزی در حیاط منازل مسکونی، دو مورد نزدیک یک فروشگاه و پنج مورد وسیله نقلیه گزارش شده که مامورین آتش نشانی به سرعت در محل حاضر شدند.