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۲۵ اسفند ۱۳۸۸، ۱۹:۵۶

شفیعی به مهر خبر داد:

66 مورد حادثه و سه آسیب دیده تا ساعت 19 و 45 دقیقه شامگاه چهارشنبه

66 مورد حادثه و سه آسیب دیده تا ساعت 19 و 45 دقیقه شامگاه چهارشنبه

رئیس ستاد خبری سازمان آتش نشانی تهران گفت: شمار حوادث ناشی از مراسم چهارشنبه سوری در نقاط مختلف کلانشهر تهران تا ساعت 19 و 45 دقیقه امروز 66 مورد اعلام شد که بدون هر گونه تلفات جانی تنها سه آسیب دیده در بر داشت.

جمشید شفیعی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به حوادثی که تا ساعت 19 و 45 دقیقه شامگاه امروز در نقاط مختلف کلانشهر تهران رخ داده اظهار داشت: تا این لحظه  66 مورد حادثه گزارش شده که به غیر از سه آسیب دیده هیچگونه تلفات جانی در بر نداشته است.

وی افزود: از این تعداد یک مورد انفجار ترقه، 17 مورد آتش‌سوزی در فضای سبز، 15 مورد آتش‌سوزی سطل زباله، 10 مورد آتش‌سوزی ضایعات، 16 مورد آتش‌سوزی در حیاط منازل مسکونی، دو مورد نزدیک یک فروشگاه و پنج مورد وسیله نقلیه گزارش شده که مامورین آتش نشانی به سرعت در محل حاضر شدند.

کد مطلب 1052999

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