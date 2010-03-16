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۲۵ اسفند ۱۳۸۸، ۲۱:۳۱

دستگیری یک مظنون به جاسوسی برای رژیم صهیونیستی در لبنان

دستگیری یک مظنون به جاسوسی برای رژیم صهیونیستی در لبنان

نیروهای امنیتی لبنان فردی را که گمان می رود با رژیم صهیونیستی همکاری می کند دستگیر کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه تلویزیونی المنار لبنان، نیروهای امنیتی لبنان فردی را که گمان می رود با رژیم صهیونیستی همکاری می کند دستگیر کردند.

این فرد که نام وی "ماهر ا. ج " اعلام شده از ساکنان روستایی در شرق صیدا است و بازجوییها از وی بدون آنکه رسانه ای شود ادامه دارد.

بر اساس نتایج اولیه تحقیقات این فرد مظنون در نزدیک مرجعیون زندگی می کند و نزدیکان وی پس از عقب نشینی رژیم صهیونیستی در سال 2000 از لنبان به فلسطین اشغالی مهاجرت کرده بودند.

از سوی دیگر، روزنامه الاخبار به نقل از یک مسئول آگاه اعلام کرد میشل خلیل عبدو متهم به همکاری با سازمان اطلاعات رژیم صهیونیستی(موساد) که نیروهای امنیتی لبنان او را دستگیر کرده اند در ترور غالب عوالی از رهبران مقاومت دست داشته است.
 
جاسوسی رژیم صهیونیستی از لبنان و دیگر کشورهای منطقه در حالی صورت می گیرد که این رژیم در جنگ 33 روزه جولای 2006 درصدد نابودی مقاومت ملت لبنان بر آمد اما با ناکامی روبرو شد.

خاطرنشان می شود چند ماه پیش منابع بلندپایه در ارتش لبنان از کشف 25 شبکه جاسوسی رژیم صهیونیستی و شش شبکه مرتبط با شبکه تروریستی القاعده در لبنان که برای بی ثبات کردن مناطق مختلف لبنان برنامه ریزی می کردند خبر داده بودند.

کد مطلب 1053000

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