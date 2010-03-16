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۲۵ اسفند ۱۳۸۸، ۲۰:۲۴

ستاد فرماندهی آتش نشانی:

83 مورد حادثه تا ساعت 20 شامگاه چهارشنبه رخ داده است

83 مورد حادثه تا ساعت 20 شامگاه چهارشنبه رخ داده است

آمار حوادث ناشی از برگزاری مراسم چهارشنبه پایان سال در نقاط مختلف کلانشهر تهران تا ساعت 20 امشب 83 مورد اعلام شد که بدون هرگونه تلفات جانی تنها سه آسیب دیده در بر داشت.

به گزارش خبرگزاری مهر، حوادثی که تا ساعت 20 امشب در نقاط مختلف کلانشهر تهران رخ داده و به ستاد فرماندهی سازمان آتش نشانی گزارش شده است 83 مورد حادثه بوده است.

ستاد فرماندهی سازمان آتش نشانی اعلام کرد: در این حوادث یک مورد انفجار مواد محترقه، 22 مورد آتش‌سوزی در فضای سبز، 20 مورد آتش‌سوزی سطل زباله، 12 مورد آتش‌سوزی ضایعات، 20 مورد آتش‌سوزی در حیاط منازل مسکونی، سه مورد نزدیک یک فروشگاه و پنج مورد وسیله نقلیه گزارش شده است.

آتش‌نشانان مناطق پنجگانه عملیاتی آتش‌نشانی تهران در کوتاهترین زمان ممکن خود را به صحنه این حوادث رسانده و عملیات امداد و نجات را انجام دادند.

کد مطلب 1053008

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