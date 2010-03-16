ملتی که مقاومت نکند مرده است/ کسی حق ندارد علیه مقاومت حرف بزند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه تلویزیونی المنار لبنان، میشل عون رئیس جریان ملی آزاد لبنان که ریاست فراکسیون تغییر و اصلاح در پارلمان این کشور را نیز برعهده دارد تاکید کرد از امروز هرگز اجازه نمی دهیم کسی علیه مقاومت حرف بزند.



میشل عون که پس از نشست فراکسیون متبوع خود در بیروت سخن می گفت اظهار داشت: هیچکس حق ندارد درباره مقاومت حزب بزند زیرا ملتی که اهل مقاومت نباشد ملت مرده ای است و ما از امروز هرگز اجازه نخواهیم داد کسی علیه مقاومت سخن بگوید.



عون همچنین درباره روابط لبنان و سوریه خاطرنشان کرد این روابط در مرحله ثبات به سر می رد و دیگر هیچ مخالفتی نه از جانب گروههای مخالف یا موافق در لبنان درباره رابطه با سوریه وجود دارد.



وی در عین حال به کوتاهی و افراط شخصیتهای وابسته به جریان 14 مارس در این زمینه اشاره کرد که به گفته وی برای ترمیم رابطه با سوریه تلاش می کنند.



این شخصیت برجسته سیاسی مسیحی لبنان بار دیگر بر مخالفت قاطع خود با اسکان آوارگان فلسطینی در خاک لبنان که صهیونیستها و آمریکا آن را دنبال می کنند تاکید کرد.