  1. جامعه
  2. سایر حوزه ها
۲۵ اسفند ۱۳۸۸، ۲۱:۲۳

رئیس اورژانس تهران آمار آخرین مصدومان را 18 نفر اعلام کرد

رئیس اورژانس تهران آمار آخرین مصدومان را 18 نفر اعلام کرد

رضا دهقانپور گفت: حوادث چهارشنبه پایان سال تاکنون 18 مجروح در تهران برجای گذاشته است.

رئیس اورژانس تهران در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: حوادث ناشی از مراسم  چهارشنبه پایان سال تا ساعت 21، هجده نفر را در تهران راهی بیمارستان کرد.

وی افزود: امیدواریم این آمار روندی روبه رشد در تهران نداشته باشد.

کد مطلب 1053014

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها