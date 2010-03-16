رئیس اورژانس تهران آمار آخرین مصدومان را 18 نفر اعلام کرد

رئیس اورژانس تهران در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: حوادث ناشی از مراسم چهارشنبه پایان سال تا ساعت 21، هجده نفر را در تهران راهی بیمارستان کرد.
وی افزود: امیدواریم این آمار روندی روبه رشد در تهران نداشته باشد.
رضا دهقانپور گفت: حوادث چهارشنبه پایان سال تاکنون 18 مجروح در تهران برجای گذاشته است.
رئیس اورژانس تهران در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: حوادث ناشی از مراسم چهارشنبه پایان سال تا ساعت 21، هجده نفر را در تهران راهی بیمارستان کرد.
وی افزود: امیدواریم این آمار روندی روبه رشد در تهران نداشته باشد.
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