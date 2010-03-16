علی محمد خبیری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه تا ساعت 22:30 امشب هیچگونه گزارش خاصی به این دادسرا گزارش نشده است، اظهار داشت: کلانتریهای مناطق مناطق 15 و 19 شهرداری تهران هیچگونه گزارش خاصی در مورد حوادث شب چهارشنبه آخر سال گزارش نکرده اند.
قاضی خبیری در گفتگو با مهر:
هیچگونه مورد خاصی پیرامون مراسم چهارشنبه پایان سال گزارش نشده است
رئیس دادسرای انقلاب ناحیه 16 ( بعثت) گفت: تا ساعت 22:30 امشب هیچگونه مورد خاصی پیرامون مراسم چهارشنبه پایان سال به این دادسرا گزارش نشده است.
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