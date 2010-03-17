تب برفکی در یزد مهار شد

علی‌ اکبر حدادزاده در گفتگو با خبرنگار مهر در یزد اظهار داشت: با اتمام فاز 20 واکسیناسیون تب برفکی در استان یزد، این بیماری در سراسر استان مهار شد.

وی افزود: با تلاش خستگی ناپذیر پرسنل دامپزشکی یزد، 30 کانون بیماری تب برفکی در استان پس از شناسایی مدیریت و در کوتاه‌ ترین زمان ممکن مهار شد.

حدادزاده بیان داشت: افراد خاطی که با حمل دام بدون مجوز باعث شیوع این بیماری در استان شده بودند به مراجع قضایی معرفی و دام‌های این افراد برای پیشگیری از شیوع بیماری در استان و سایر نقاط کشور با همکاری عوامل انتظامی قرنطینه شدند.

وی عنوان کرد: فاز 20 واکسیناسیون تب برفکی همزمان با سراسر کشور در استان یزد از 12 دیماه آغاز شد و با پوشش مناسب دام ‌های استان، طی چند روز اخیر به پایان رسید.

حدادزاده خاطرنشان کرد: در این طرح دام‌های استان یزد علیه بیماری تب برفکی که از زیان‌بارترین بیماری‌های دامی به شمار می‌رود و تاثیر مستقیمی در کاهش تولیدات دامی دارد، مایه‌کوبی شدند.

وی یادآور شد: در این دوره علاوه بر استفاده از تمام ظرفیت‌ها و توان عملیاتی بخش خصوصی و دولتی دامپزشکی استان، نظارت ویژه ‌ای بر حسن انجام کار به منظور ارتقاء کمی و کیفی پوشش ایمنی دام‌ها علیه این بیماری توسط اکیپهای نظارتی اداره کل دامپزشکی استان در حین اجرای طرح اعمال شد.

وی بیان داشت: در ماه‌ های دی و بهمن امسال به ‌رغم تلاش‌ های بی‌ وقفه اکیپ ‌های عملیاتی دامپزشکی، موجی از بیماری تب برفکی که ناشی از تیپ جدیدی از ویروس عامل بیماری بود در استان شایع شد.

حدادزاده علت شیوع این بیماری در برخی از دامداری‌های استان را سروتیپ جدید ویروس عامل بیماری تب برفکی دانست که توسط دام‌های بدون مجوز به استان وارد می‌شوند.

مدیرکل دامپزشکی استان یزد از دامداران درخواست کرد؛ ضمن اعلام هرگونه بروز بیماری تب برفکی در واحدهای دامداری به نزدیکترین اداره دامپزشکی، از ورود دام ‌های بدون هویت به واحد دامداری خود جلوگیری کنند.