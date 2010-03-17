  1. بین الملل
  2. سایر
۲۶ اسفند ۱۳۸۸، ۸:۵۳

عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

خبرگزاری مهر-گروه بین الملل: عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون به نقل از خبرگزاری های مهم دنیا به شرح زیر است.

اردوغان: اسرائیل بمب اتمی دارد به ایران فشار وارد می شود!

- یادمان قربانیان تسلیحات شیمیایی حلبچه در نبود "علی شیمیایی" برگزار شد.

- امضای توافق گازی بین ایران و پاکستان

- الحوثی ها در یمن 178  زندانی را آزاد کردند

یک مقام حماس: اسرائیل با آتش بازی می کند

- کشته های بریتانیایی  در سال 2010 در افغانستان به 10 نفر رسید

- وزیر کشور اردن بر ادامه دیپلماسی در حل موضوع هسته ای ایران تاکید کرد.

- ائتلاف حزب حاکم "حکومت قانون" عراق به رهبری نوری المالکی نخست وزیر این کشور خواستار بازشماری آرای برخی حوزه های انتخابیه انتخابات مجلس عراق شد.

- "هیلاری کلینتون" وزیر امور خارجه آمریکا: اسرائیل باید پایبندی خود به برپایی صلح در خاورمیانه را در عمل به اثبات برساند.

- "کاترین اشتون" وزیر خارجه اتحادیه اروپا از سوریه و اسرائیل خواست تا گفتگوها را از سر بگیرند.

- ائتلاف نوری المالکی در انتخابات پارلمانی عراق با 85 درصد آرا پیش است.

- شرکت نفتی دولتی برزیل "پتروبراز" از کشف یک میدان نفتی با 15 میلیون بشکه نفت خام سبک قابل وصول در این کشور خبر داد.

- تحلیلگران: اوباما به دنبال "اسحاق رابین" دیگری در رژیم صهیونیستی برای آغاز گفتگوهای صلح با فلسطینی هاست.

کد مطلب 1053050

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها