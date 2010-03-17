عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

اردوغان: اسرائیل بمب اتمی دارد به ایران فشار وارد می شود!
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یک مقام حماس: اسرائیل با آتش بازی می کند
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- ائتلاف حزب حاکم "حکومت قانون" عراق به رهبری نوری المالکی نخست وزیر این کشور خواستار بازشماری آرای برخی حوزه های انتخابیه انتخابات مجلس عراق شد.
- "هیلاری کلینتون" وزیر امور خارجه آمریکا: اسرائیل باید پایبندی خود به برپایی صلح در خاورمیانه را در عمل به اثبات برساند.
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- ائتلاف نوری المالکی در انتخابات پارلمانی عراق با 85 درصد آرا پیش است.
- شرکت نفتی دولتی برزیل "پتروبراز" از کشف یک میدان نفتی با 15 میلیون بشکه نفت خام سبک قابل وصول در این کشور خبر داد.
- تحلیلگران: اوباما به دنبال "اسحاق رابین" دیگری در رژیم صهیونیستی برای آغاز گفتگوهای صلح با فلسطینی هاست.
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