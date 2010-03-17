به گزارش خبرنگار مهر، مراسم تقدیر از رسانه‌هایی که در حضور گسترده مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن نقش فعالی داشتنند بعد از ظهر دیروز (سه شنبه ۲۵ اسفند) با حضور وزیر ارشاد، معاون مطبوعاتی‌ و مدیران مسئول برخی از مطبوعات و خبرگزاریها در محل دبیرخانه شورای فرهنگی عمومی برگزار شد.

امیدوارم فردا که کارنامه اعمالمان داده شد همه راضی باشیم

محمدعلی رامین معاون مطبوعاتی وزیر ارشاد در سخنانی با یادآوری نقش مهم رسانه‌ها در تجمیع اندیشه‌ها با هدف تعالی جامعه گفت: امیدوارم فردا که کتاب نوشتاری و کارنامه اعمالی و رفتاری ما به دستمان داده شد و امیدوارم به دست راستمان داده شود، همه راضی و خشنود باشیم و کارنامه اعمالمان را ذوق‌زده به همدیگر نشان دهیم.

وی افزود: ما می‌خواستیم برای برنامه امروز ۳۷۰۰ نفر از کسانی را که در معاونت مطبوعاتی مجوز نشر گرفته‌اند دعوت و از آنها قدردانی کنیم اما چون وسعمان نمی‌رسید از این گلستان گلهایی را انتخاب و به نمایندگی همه از آنها تشکر کنیم.

معاون مطبوعاتی ارشاد گفت: ما ماجراهایی بعد از ۲۲ خرداد را رها کردیم و باشد برای وقت دیگر. ما ۲۲ بهمن را مد نظر قرار دادیم آنگاه که مردم بعد از ۸ ماه دغدغه به آرامش رسیدند و به تبعیت از ولایت الهی فکرها را در اراده ملی متمرکز کردند و همه گروهبندیها را کنار زدند و حماسه‌ای بی‌نظیر را در تاریخ ملت ایران آفریدند.

در ماه مبارک بهمن به هیچ نشریه‌ای تذکر ندادیم

رامین افزود: ما در ماه مبارک بهمن به هیچ نشریه‌ای تذکر ندادیم و حداقل علناً هیچ حرفی در این باره نزدیم و امیدواریم سال آینده سال شکوفایی بیشتر رسانه‌ها در جهت آرمانهای والای انقلاب باشد.

وی از ارزیابی عملکرد رسانه‌ها در موضوع دعوت مردم به حضور در راهپیمایی ۲۲ بهمن خبر داد و انتشار ویژه‌نامه، درج مطلب در تیتر اول و انعکاس عکسها در صفحات نخست، انجام مصاحبه‌ها و انتشار سرمقالات و یادداشتهای ویژه در این باره را از جمله معیارهای این انتخاب برشمرد و همچنین گفت: ما در آغاز سال نو هم ویژه‌نامه‌های نوروزی نشریات را بررسی می‌کنیم و از بهترین آنها قدردانی می‌کنیم.

معاون مطبوعاتی وزیر ارشاد همچنین از برگزاری جشنواره‌ای مطبوعاتی در سال ۸۹ و با هدف تجلیل از مقام شهید مطهری خبر داد.

جریانی را که به نام سینمای مستقل ایستاده‌ وابسته می‌دانیم

سیدمحمد حسینی وزیر ارشاد هم در سخنانی کوتاه گفت: از نظر ما فرهنگ و هنری مورد توجه است که در جهت اهداف الهی باشد. اینکه بعضی‌ها به عنوان هنر مستقل یا سینمای مستقل بایستند ما آن را وابستگی می‌دانیم. همین روزها دیدیم که شش جایزه اسکار به فیلم "قفسه درد" اهدا شد. فیلمی که سعی دارد چهره خوبی از سربازان آمریکایی نشان دهد و در جهتی گام برمی‌دارد که اهداف استکبار تامین شود.

عذرخواهی وزیر ارشاد از تاخیر در پرداخت یارانه مطبوعات

وی همچنین از مدیران مسئول رسانه‌ها به جهت تاخیر در پرداخت یارانه مطبوعات عذرخواهی کرد و ابراز امیدواری کرد تا فردا مبالغ یارانه‌ای رسانه‌ها به حساب آنها واگذار شود.

در این مراسم از افراد زیر تقدیر شد: بیژن نوباوه (مدیرمسئول روزنامه عصر ایرانیان)، محمدرضا راه‌چمنی (روزنامه همبستگی)، ناصر قدیری (مدیرمسئول روزنامه راه مردم)، سیدمحمود دعایی (مدیرمسئول روزنامه اطلاعات)، مسیح مهاجری (مدیرمسئول روزنامه جمهوری اسلامی)، بیژن مقدم (مدیرمسئول روزنامه جام جم)، کاوه اشتهاردی (مدیرمسئول روزنامه ایران)، مهدی ضرغامی (سردبیر روزنامه حزب‌الله)، صالح اسکندری (مدیرمسئول روزنامه رسالت )، حسین پرتوی (عکاس روزنامه کیهان)، محمدکاظم انبارلویی (سردبیر روزنامه رسالت)، حسین شریعتمداری (مدیرمسئول روزنامه کیهان)، حسن غدیری (روزنامه وطن امروز)، سیدنظام موسوی (روزنامه جوان)، حمیدرضا مقدم‌فر (مدیرعامل خبرگزاری فارس)، علی‌اکبر جوانفکر (مدیرعامل خبرگزاری ایرنا)، پرویز اسماعیلی (مدیرعامل خبرگزاری مهر)، رضا داوری (سردبیر خبرگزاری فارس)، محمد کریمی (دبیر سرویس سیاسی خبرگزاری فارس)، غلامرضا قلندریان (مدیرمسئول روزنامه قدس) و اعضای تحریریه روزنامه کیهان.

حاشیه‌های مراسم

* محمدعلی رامین که اجرای مراسم امروز را بر عهده داشت پیش از آغاز برنامه به مدیران جراید گلهای زرد مریم و رزهای سرخ هدیه کرد و گاه با مصافحه‌هایی مراسم تبریک سال نو را به جا می‌آورد که این کار تا زمان پخش سرود ملی جمهوری اسلامی ایران ادامه پیدا کرد.

* وزیر ارشاد علاوه بر سکه‌ها و لوحهای تقدیر به همه مدیران مسئول جراید یک جلد از کتاب جدید علی‌اکبر ولایتی را با عنوان "فرهنگ و تمدن اسلام ایران" هدیه کرد.

* حسین شریعتمداری در سلامت کامل در کنار سیدمحمود دعایی - که اتفاقاً از هر دوی آنها نیز تقدیر شد - نشسته بود که این موضوع و نیز همنشینی مدیران مسئول دو روزنامه باسابقه کشور به سوژه‌ای جالب برای عکاسان خبری تبدیل شده بود.

* جعبه‌های سبزرنگ سکه‌های اهدایی به برترینها بهانه‌ای شد تا محمدعلی وکیلی مدیرمسئول روزنامه ابتکار به شوخی به رامین بگوید "پس جایزه سبز هم می‌دهید!" که رامین در پاسخ گفت: سبزهای ما سبز محمدی و علوی است.

* معاون مطبوعاتی وزیر ارشاد از مصطفی کواکبیان - که در کنار وزیر ارشاد نشسته بود - به خاطر آنچه "ارتقاء سطح روزنامه مردمسالاری" نامید، از وی (واکبیان) تشکر کرد اما گفت جایزه‌ای به او داده نخواهد شد که در این هنگام وزیر ارشاد در حمایت از کواکبیان اعلام کرد یک سفر حج به عنوان هدیه به او تعلق می‌گیرد. در این میان رامین به وزیر ارشاد یادآور شد که محمدعلی وکیلی مدیرمسئول روزنامه ابتکار نیز شایستگی چنین جایزه‌ای را دارد و خطاب به وی (وکیلی) گفت: شما مجبورید با آقای کواکبیان به سفر حج بروید!