مذاکره با "فاتح تریم" برای فرار از دلال / احتمال تغییر در نیمکت تیم ملی

به گزارش خبرنگار مهر، علی کفاشیان با بیان این مطلب افزود: قرارداد علی دایی با فدراسیون فوتبال از سال 87 تا 90 بود. در این قرارداد ذکر شده بود که تمدید آن برای سالهای دوم و سوم باید با توافق طرفین صورت پذیرد. زمانی که در تاریخ هشتم فروردین ماه سال 88 به همکاری خود با علی دایی پایان دادیم بیش از هشت روز از موعد تمدید قرارداد او برای سال دوم گذشته بود. از آنجا که برای تمدید قرارداد توافق نکردیم این همکاری خود به خود به پایان رسید.

وی با اشاره به اینکه قرارداد علی دایی با فدراسیون فوتبال تا زمان راهیابی تیم ملی فوتبال به جام جهانی باید هر ساله تمدید می شد، خاطر نشان کرد: از طرف وکیل علی دایی نامه‌ای به کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال ارسال شده است و این کمیته بزودی به درخواست او رسیدگی خواهد کرد.

رئیس فدراسیون فوتبال افزود: در بند سه قرارداد علی دایی ذکر شده بود، آخرین مبلغی که از فدراسیون فوتبال دریافت می کند، برای سال‌های بعد بصورت توافقی افزایش می یابد. اگر برای تمدید قرارداد توافقی صورت نپذیرفت این قرارداد خودبه خود فسخ می شد.

کفاشیان با طرح این موضوع که "از آنجائیکه دایی پس از قطع همکاری با فدراسیون فوتبال تا زمان قبول مسئولیت تیم پرسپولیس ادعایی مبنی بر دریافت حق و حقوق خود نداشت"، افزود: وکیل دایی می گوید از زمانی که ما قرارداد این مربی را فسخ کردیم باید پول او را بدهیم! در حالی که ما چنین توافقی نکرده بودیم.

وی کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال را کمیته‌ای مستقل در صدور رای خواند و با تاکید دوباره بر اینکه هیئت رئیسه فدراسیون رای به برکناری علی دایی از تیم ملی داد، افزود: در هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال جلسه گذاشتیم و به این جمع بندی رسیدیم که علی دایی برود. من خودم می خواستم دایی بماند اما این تصمیم هیئت رئیسه بود که مربی جدید انتخاب شود. شما می توانید این را از اعضا هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال بپرسید.

کفاشیان با تاکید بر اینکه فدراسیون فوتبال با شرکت تولیدی البسه ورزشی علی دایی توافق نکرده بود که اسپانسر تیم ملی باشد، گفت: ما از بابت لباس‌هایی که شرکت علی دایی در اختیار تیم ملی گذاشته بود، به وی بدهکار هستیم و این بدهی را بزودی پرداخت خواهیم کرد. پول لباس‌ها را به همان اندازه که در فاکتورها قید شده است، پرداخت می کنیم.

رئیس فدراسیون فوتبال خبر مذاکره با فاتح تریم را نیز پذیرفت و گفت: با فاتح تریم مذاکره کرده‌ایم تا نظراتش را در مورد تیم ملی بگوید. ما به عنوان مسئول فدراسیون باید با مربیان و فدراسیون‌های دیگر مذاکره کرده، در تماس باشیم و نظرات‌شان را جویا شویم تا اگر یک روز نیاز به سرمربی و مربی جدید داشتیم سراغ دلال نرویم.

"تریم را نمی شناختیم اما با او آشنا شدیم"، کفاشیان با اشاره به این موضوع افزود: ما تا سه ماه آینده عملا برنامه‌ای در تیم ملی نخواهیم داشت، چرا که تیم‌های باشگاهی درگیر مسابقات خود هستند. به دنبال آن هستیم تا با یک برنامه ریزی قوی تیم ملی را آماده جام ملت‌های آسیا کنیم.

وی با اشاره به اینکه قرارداد فدراسیون فوتبال با افشین قطبی در دو مرحله بوده است، گفت: مرحله اول تا پیش از صعود به جام جهانی بود و مرحله دوم شامل مرحله مقدماتی و در نهایت جام ملت‌های 2011 آسیا می شود.

رئیس فدراسیون فوتبال خاطر نشان کرد: این نگرانی در فدراسیون فوتبال و کمیته فنی وجود داشت تا تیم ملی با شرایط خوبی در جام ملت‌های آسیا شرکت کند. تمام سعی و تلاش فدراسیون فوتبال بر این است تا بهترین کار و برنامه برای آماده سازی تیم ملی جهت حضور در جام ملتهای 2011 انجام شود تا بعد پشیمان نشویم. این ایده در فدراسیون فوتبال وجود داشت و پس از آن نظر مربیانی چون تریم را جویا شدیم!

کفاشیان در ادامه از قرارداد افشین قطبی با فدراسیون فوتبال یاد کرد و گفت: قطبی تا پایان جام ملت‌های آسیا با فدراسیون فوتبال قرارداد دارد و اگر این قرارداد بصورت یک طرفه لغو شود، تمام حق و حقوق او را باید پرداخت کنیم. آنچه مسلم است قطبی سرمربی تیم ملی خواهد ماند اما امکان دارد، یک مدیرفنی یا سرمربی را انتخاب کنیم که در کنار او تیم ملی را هدایت کند.

وی با تاکید بر اینکه مهدی تاج با هماهنگی فدراسیون فوتبال به ترکیه سفر کرده و با فاتح تریم مذاکره کرده بود، افزود: فعلا قصد مذاکره با هیچ مربی را نداریم. منتظر بودیم تا تریم نظراتش را در مورد تیم ملی بگوید که فعلا این کار را انجام نداده است! با مربیان دیگر هم مذاکره نمی کنیم.