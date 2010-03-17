تشکیل پرونده 12 میلیاردی برای متخلفان میوه و پوشاک

جواد تقوی در گفتگو با مهر گفت: آمارها نشانگر آن است که از مجموع 446 هزار و 956 مورد بازرسی هایی که در اجرای طرح نظارت ویژه نوروز صورت گرفته، 43 هزار و 383 مورد پرونده و 58 هزار و 528 موضوع تخلف به ارزش 41 میلیارد و 984 میلیون ریال تشکیل شده است.

معاون سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان افزود: از مجموع این آمار، 66 هزار و 470 مورد بازرسی صورت گرفته که در این میان، 4 هزار و 853 مورد پرونده به ارزش ریالی 3 میلیارد و 900 میلیون ریال تشکیل شده است.

وی تصریح کرد: در حوزه آجیل و خشکبار نیز 51 هزار و 288 مورد بازرسی صورت گرفته که منجر به تشکیل 3 هزار و 903 فقره پرونده به ارزش 2 میلیارد و 453 میلیون ریال شده است. از سوی دیگر میزان بازرسی های صورت گرفته در حوزه کیف، کفش و پوشاک 106 هزار و 283 مورد بوده است و برای آنها 12 هزار و 930 فقره پرونده به ارزش 8 میلیارد و 457 میلیون ریال تشکیل شده است.

به گفته تقوی، در حوزه مواد پروتئینی نیز 57 هزار و 189 مورد بازرسی صورت گرفته که منجر به تشکیل 5 هزار و 216 مورد پرونده به ارزش 4 میلیارد و 475 میلیون ریال شده است.

وی با اشاره به 13 هزار و 119 مورد بازرسی در حوزه واحدهای اقامتی، اماکن تفریحی، زیارتی، فرهنگی و رستوران خاطرنشان کرد: این میزان بازرسی منجر به تشکیل 848 فقره پرونده به ارزش 916 میلیون ریال شده است. علاوه بر این 2 هزار و 184 گشت مشترک با دستگاههای ذیربط انجام شده که اگر تخلفی مشاهده شده باشد، به دلیل همراه بودن قاضی، پرونده در محل کامل و حکم آن نیز صادر شده است.

تقوی گفت: 19 هزار و 400 مورد تماس تلفنی از طریق سامانه 124 توسط مردم صورت گرفته است که براساس بررسی آن، 6 هزار و 420 مورد تخلف مشاهده و برای آنها تشکیل پرونده شده است.

به گفته معاون سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، این طرح تا 20 فروردین ماه هدفگذاری شده است و در صورت لزوم، تداوم خواهد یافت. اما تمامی بازرسان این سازمان در قالب طرح کشیک نوروزی در ایام تعطیل و غیرتعطیل، از ابتدای اسفندماه تا پایان بیستم فروردین، به صورت دائمی با تخلفات با شدت برخورد می کنند.