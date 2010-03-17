اعلام نتایج 85 درصد آرا انتخابات عراق/ نوری المالکی همچنان پیشتار است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه های بین المللی شمارش 85 درصد آرای انتخابات پارلمانی عراق نشان می دهد که ائتلاف دولت قانون به رهبری نوری المالکی همچنان در صدر قرار دارد.

گفتنی است شمارش 79 درصد آرا انتخابات از مساوی بودن نوری المالکی و "ایاد علاوی" رهبر فهرست العراقیه حکایت داشت به طوری که این دو 87 کرسی از مجموع 325 کرسی پارلمان را از آن خود می کردند. اما با شمارش 85 درصد آرا ائتلاف دولت قانون گوی سبقت را از فهرست العراقیه ربود.

بر اساس نتایج اعلام شده تاکنون ائتلاف دولت قانون به رهبری نوری المالکی در استان های نجف اشرف، کربلا، بابل، بصره، واسط، المثنی و بغداد بیشترین رای را کسب کرده است.



فهرست العراقیه به رهبری ایاد علاوی در استان های صلاح الدین، دیاله، الانبار، نینوا و کرکوک بیشترین رای را به خود اختصاص داده است.



ائتلاف ملی عراق به رهبری عمار الحکیم نیز در استان های میسان، قادسیه و ذی قار با اختلاف اندکی بر دیگر رقبای انتخاباتی خود پیشی گرفته است.



ائتلاف کردستان عراق نیز در استان های اربیل، دهوک و سلیمانیه بیشترین آرای انتخاباتی را از آن خود کرده است.



شمارش آرا در اکثر استانهای عراق و صدر نشینی نوری المالکی در اغلب آنها نشان می دهد که وی می تواند با ائتلاف با یکی از ائتلافهای اصلی همچنان نخست وزیر عراق بماند. البته احتمال ائتلاف مالکی با ائتلاف ملی عراق به رهبری حکیم بسیار بالاست چرا که هر دو علاوه بر شیعه بودن در یک جریان فکری همسان هستند.