10 پروژه ورزشی در ایلام به بهره برداری رسید

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، اکبر محمودی صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در این استان با وجود کمبود اعتبارات، ورزش با رشد مطلوبی همراه بوده است و با توجه ویژه ای که دولت به بخش سخت افزاری و زیرساختها داشته است.

وی بیان داشت: در سال جاری 10 پروژه ورزشی مورد بهره برداری قرار گرفت که تحول جدیدی در ورزش استان به وجود خواهد آمد.

مدیرکل تربیت بدنی ادامه داد: سعی ما بر این است که بخش نرم افزاری شامل تربیت نیروی انسانی و کار آمد با آموزش مربیان و داوران در هیئتهای ورزشی را نیز تقویت نمائیم .

محمودی تصریح کرد: تمام پروژه هایی که در سال جاری به بهره برداری رسیده است از بهترین امکانات و تجهیزات در ساخت آنها استفاده شده است.