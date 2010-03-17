10 پروژه ورزشی در ایلام به بهره برداری رسید

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، اکبر محمودی صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در این استان با وجود کمبود اعتبارات، ورزش با رشد مطلوبی همراه بوده است و با توجه ویژه ای که دولت به بخش سخت افزاری و زیرساختها داشته است.
وی بیان داشت: در سال جاری 10 پروژه ورزشی مورد بهره برداری قرار گرفت که تحول جدیدی در ورزش استان به وجود خواهد آمد.
مدیرکل تربیت بدنی ادامه داد: سعی ما بر این است که بخش نرم افزاری شامل تربیت نیروی انسانی و کار آمد با آموزش مربیان و داوران در هیئتهای ورزشی را نیز تقویت نمائیم.
محمودی تصریح کرد: تمام پروژه هایی که در سال جاری به بهره برداری رسیده است از بهترین امکانات و تجهیزات در ساخت آنها استفاده شده است.
مسئول دستگاه ورزش استان ادامه داد: دستگاه ورزش استان در شاخصهایی شامل اجرای مسابقات ورزشی ، میزبانی مسابقات کشوری و منطقه ای، کسب عنوانهای کشوری، جهانی، بین المللی و آسیایی، برگزاری مجامع با حضور رئیس فدراسیون ها، صدور و تمدید مجوز باشگاه های خصوصی ورزشی، برگزاری همایشهای عمومی شامل پیاده روی کوهپیمایی، دوچرخه سواری، ورزشکاران سازمان یافته و المپیاد ورزشی ایرانیان رشد مناسبی نسبت به سالهای گذشته داشته است.
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