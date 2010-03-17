رئال مادرید خواهان به خدمت گرفتن اشلی کول شد

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه اسپانیایی مارکا گزارش داد: بازیکن انگیسی چلسی، مدافع مورد نظر رئال مادرید است. اشلی کول یکی از بهترین بازیکنان جهان است و می خواهد به اسپانیا بیاید.

طبق اعلام این روزنامه باشگاه چلسی هم بی تمایل نیست تا پیشنهادهای رئال مادرید در خصوص این مدافع ملی پوش را بررسی کند.

بر پایه گزارش مارکا، رئال مادرید همچنین علاقمند است پاتریس اورا از منچستریونایتد را با انعقاد قراردادی حدود 20 میلیون یورو به خدمت بگیرد. الکساندر کولاروف ، مدافع لاتزیو هم دیگر بازیکن مورد توجه باشگاه اسپانیایی است.