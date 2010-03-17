به گزارش خبرگزاری مهر، "لانس لاندبرگ" سربازی که در سال 2007 در اثر حادثه انفجار نارنجک در بصره عراق بینایی خود را از دست داده با استفاده از ابزاری به نام Brain Port اکنون قادر است کلمات را بخواند، اشکال را از هم تشخیص دهد و بدون نیاز به کمک عصا یا فرد دیگری راه برود. وی از سال 2007 تا کنون برای انجام فعالیتهای روزمره اش از سگ یا عصا استفاده می کرده است.

وزارت دفاع انگلستان وی را به عنوان اولین داوطلب برای شرکت در دوره آزمایش ابزار Brain Port انتخاب کرد. ابزاری که می تواند درمان نابینایی و شیوه های کمک به نابینایان را متحول سازد. این ابزار می تواند تصاویر را به یکسری از پالسهای الکتریکی تبدیل کند که به زبان فرستاده می شوند. کاربر می تواند تفاوت شدت میان سیگنالها را خوانده یا ترجمه کند و بر همین اساس کاربر می تواند تصویر مقابل خود را تصور کرده و مکان اجسام مختلف را تعیین کند.

Brain Port دوربینی کوچک است که به یک عینک آفتابی اتصال یافته، این عینک نیز به ابزاری پلاستیکی متصل است که کاربر باید در هنگام استفاده از عینک آن را در بر روی زبان خود نگه دارد تا بتواند پالسهای الکتریکی را بخواند. دوربین سیگنالهای تصویری را به فرستنده آب نبات چوبی مانند ارسال کرده و کاربر با استفاده از پالسهای دریافتی می تواند تصویر را در ذهن خود مجسم سازد.

بر اساس گزارش تلگراف، کاربران در هنگام استفاده از این ابزار توانایی صحبت کردن یا خوردن را نخواهند داشت و به همین دلیل طراحان این ابزار در تلاشند نمونه ای کوچکتر که قابلیت نصب بر روی زبان فرد را داشته باشد، تولید کنند.