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۲۶ اسفند ۱۳۸۸، ۱۲:۲۲

126 نفر در حوادث چهارشنبه آخر سال در سمنان دستگیر شدند

سمنان - خبرگزاری مهر: فرمانده انتظامی استان سمنان گفت:126 نفر در حوادث چهارشنبه آخر سال در استان سمنان دستگیر شدند.

به گزارش خبرنگار مهر در سمنان، سردار قاسم نصری صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران سمنانی گفت: در آیین چهارشنبه سوری در شب گذشته هفت مصدوم جهت مداوا به بیمارستان ها اعزام شدند.

وی با اشاره به اینکه مجروحان این حوادث به بیمارستان های استان اعزام شدند، گفت: برخی از این مصدومان به طور سرپایی مداوا و مرخص شدند.

نصری با اشاره به اینکه بیش از هزار و 900 عدد انواع مواد منفجره و محترقه در استان در این زمینه کشف شد، گفت: بیش از 27 کیلوگرم مواد محترقه نیز در این حوادث کشف شد.

به گفته وی، دو دستگاه خودرو و دو دستگاه موتورسیکلت نیز در حوادث چهارشنبه آخر سال در استان سمنان خسارت دیدند که در حوادث شب گذشته ماموران همچنین سه نفر شرور که شرب خمر کرده و اسلحه سرد نیز به همراه داشتند دستگیر کردند.

رئیس پلیس استان سمنان با بیان اینکه با کنترل ماموران چهار کیلوگرم مواد مخدر از نوع تریاک نیز در شب گذشته کشف و ضبط شده است، گفت: در مجموع وضعیت حوادث مرتبط با چهارشنبه آخر سال در استان سمنان نسبت به سال گذشته مطلوب تر بوده است.

کد مطلب 1053122

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