افزایش ظرفیت اعزام زائران به عتبات در سال آینده

علی لیالی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: در حال حاضر روزانه سه هزار زائر ایرانی به عتبات سفر می کنند که درصددیم تا اواخر خرداد و تیرماه سال آینده ظرفیت اعزام زائران را افزایش دهیم به همین دلیل در حال تامین مکان اقامتی برای زائران هستیم.

این مقام ارشد در سازمان حج و زیارت اظهار داشت: تحقق این موضوع به شرایط عراق باز می گردد و چنانچه ظرفیت مراکز اقامتی و پذیرایی این کشور برای استفاده زائران ایرانی افزایش پیدا کند به طور حتم ظرفیت اعزام نیز افزایش دارد.

وی از انجام مذاکره جدی با مسئولان سازمان هواپیمایی برای ساماندهی سفر به عتبات عالیات خبر داد و گفت: در حال پیگیری این موضوع هستیم و آمادگی کامل برای اعزام زائر هوایی به عتبات عالیات را داریم و به محض اعلام سازمان هواپیمایی نسبت به این امر اقدام خواهیم کرد.

رئیس سازمان حج و زیارت در مورد تاخیر در آغاز اعزام هوایی زائران به عتبات تاکید کرد: مشکل تنظیم قرارداد میان سازمان هواپیمایی ایران و عراق ممکن است باعث این تاخیر شده باشد در غیر اینصورت مشکل دیگری وجود ندارد و امیدواریم در آینده ای نه چندان دور در این خصوص به نتیجه برسیم.

لیالی با اشاره به اینکه تصمیم گیری در رابطه با اعزام هوایی زائران بر عهده سازمان حج نیست، گفت: سازمان هواپیمایی باید بدین منظور با طرف عراقی به تفاهم و هماهنگیهای لازم دست پیدا کند و گرنه مشکلی در داخل میان دستگاهها وجود ندارد.