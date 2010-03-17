منشی زاده مقدمه "ساعت شب است به وقت چشمانت" را نوشت

عباس حسین نژاد در گفتگو با خبرنگار درباره مجموعه شعرهایش که قصد دارد آنها را به چاپ رساند گفت: "ساعت شب است به وقت چشمانت" مجموعه ای از هایکوها، هایکوواره ها، طرحها و شعرهای کوتاهم است که در فاصله سالهای 85 تا 88 سروده شده و از چندی پیش قصد داشتم آنها را در مجموعه کاملی منتشر کنم.

وی ادامه داد: در این کتاب 1200 شعر با رویکرد به ساده نویسی و دوری از پیچیده گویی آورده شده و با پایان نگارش مقدمه آن یک گام به نشر کتاب نزدیکتر شدم.

این شاعر و طنزپرداز با اشاره به اینکه امکان تغییر در تعداد شعرهای کتاب وجود دارد بیان کرد: ویرایش مجموعه هنوز انجام می شود و کم شدن تعداد آثار به این بستگی دارد که تصمیم بگیرم مجموعه کاملی از آثارم منتشر کنم یا بخشی از آنها را.

حسین نژاد در پایان درباره دو کتاب دیگرش که از چندی پیش در انتظار انتشار است توضیح داد: از سال گذشته دو کتاب یکی مجموعه ای از هایکوها و دیگری مجموعه داستانهای طنزم را که اکثر آنها در رقابتهای مختلف ادبی طنزنویسی حائز رتبه شده‌اند، در نشر مثلث دارم که هنوز منتشر نشده است.



