کاهش ساعت کاری زنان علاج مشکلات کار نیست

هادی مقدسی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این مطلب افزود: هر قانونی که در زمینه اشتغال زنان و کاهش ساعت کاری آنها به تصویب می رسد قطعا مورد محک کارشناسی قرار می گیرد تا هدف حمایت از جامعه کارگری در آن صد در صد محقق شود.

وی با بیان این که هنوز لایحه اصلاحیه قانون کار و یا کاهش ساعت کاری زنان به مجلس وصول نشده است، تصریح کرد: این لایحه هم اکنون در حال بررسی در دولت است و جزئیات آن در اختیار ما نیست.

نماینده مردم بروجرد در مجلس با تاکید بر این که تمام توان مجلس متمرکز بر ایجاد اشتغال و فراهم آوردن شرایطی است که سرمایه گذاری را تسهیل و کارآفرینی را گسترش دهد، اظهار داشت: مجلس با این لایحه در صورتی که بتواند تعهد دولت و مجلس را به جوانان برای ایجاد سالیانه یک میلیون شغل اجرایی کند موافقت خواهد کرد.

مقدسی تاکید کرد: مجلس در صورتی از این لایحه حمایت می کند که زمینه های امنیت سرمایه گذاری و جذابیت کارآفرینی را در کشور فراهم کند.

وی در پاسخ به اینکه برخی از کارشناسان معتقدند تصویب قانون کاهش ساعت کاری زنان با حفظ حقوق و مزایا امنیت شغلی آنها را به خطر می اندازد، ادامه داد: البته قانون معلقی هم وجود دارد که می تواند این لایحه را مخیر کند و زنان متناسب با ساعاتی که کار می گیرند حقوق بگیرند که در این صورت در بحث امنیت شغلی و وضعیت اشتغال زنان هیچ تغییری ایجاد نخواهد شد.